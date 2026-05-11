Smak i oszczędność w jednym miejscu. Circle K rusza z nową ofertą Meal Deal

Nowa propozycja Circle K została przygotowana z myślą o osobach, które szukają szybkiego, wygodnego i jednocześnie korzystnego cenowo posiłku. Oferta może okazać się praktycznym rozwiązaniem zarówno podczas codziennych powrotów z pracy czy szkoły, jak i w czasie wycieczek rowerowych lub dłuższych podróży samochodem. W zestawach znalazły się dobrze znane produkty – pachnące cynamonki, gorące zapiekanki czy aromatyczna kawa – dostępne teraz w atrakcyjniejszych cenach, co pozwala ograniczyć codzienne wydatki na jedzenie poza domem.

Circle K dostępne przez całą dobę – Meal Deal 24/7

W przeciwieństwie do wielu promocji ograniczonych godzinowo, nowe zestawy Meal Deal w Circle K dostępne są przez całą dobę, siedem dni w tygodniu. Klienci mogą skorzystać z oferty niezależnie od pory dnia czy dnia tygodnia. Sieć rozwija swoje popularne zestawy, znane z korzystnych cen i prostych, wygodnych rozwiązań dla osób w trasie.

Najbardziej atrakcyjne ceny przygotowano dla użytkowników programu extra oraz aplikacji Circle K. Najtańszy zestaw kosztuje 8 zł i obejmuje Hot Doga oraz wybrany napój, m.in. Pepsi, Lipton, Tymbark, Mirindę, Mountain Dew lub 7UP. Za 10 zł można wybrać dowolną kawę w rozmiarze M oraz cynamonkę albo bułeczkę z parówką. Trzecia propozycja to zestaw z chrupiącą zapiekanką i dowolnym napojem w cenie 14 zł.

Meal Deal nie tylko dla kierowców

Nowoczesne stacje paliw coraz częściej pełnią funkcję punktów szybkich zakupów i miejsc, w których można zjeść coś na ciepło. Według raportu stacje odpowiadają już za 12% miejsc wybieranych przez Polaków przy zakupie gorących posiłków – tuż za lokalami typu fast food (57%) oraz małymi sklepami sieciowymi (14%).

To sprawia, że nowa oferta Circle K kierowana jest nie tylko do kierowców. Zestawy Meal Deal mogą zainteresować również rowerzystów zatrzymujących się na krótki odpoczynek, uczniów szukających niedrogiego posiłku czy osoby mieszkające w pobliżu stacji.

Regulamin promocji oraz szczegółowe informacje dotyczące zestawów Meal Deal dostępne są na stronie.