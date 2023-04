Gdzie zjeść dobrze?

Śniadanie u Norblina. Poranna uczta dla każdego w Food Town Fabryka Norblina w Warszawie

Śniadanie to najważniejszy posiłek dnia. Food Town w dawnej Fabryce Norblina rozpieszcza śniadaniami już od 8:00 rano. Jeśli lubicie niespieszne delektowanie się porannym posiłkiem w formie "to share" oraz zdrowymi napojami i doskonałą kawą, a do tego nie pogardzicie kieliszkiem wyrafinowanego prosecco, to koniecznie wpadajcie do Norblina.