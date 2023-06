Spadające z nieba dziwaczne stworzenia przerażają Polaków. Znaleziono je w wielu polskich miastach. Czy jest się czego bać?

Dziwaczne, małe stworzenia spadają z w nieba w polskich miastach. Co to jest?

W ostatnich dniach wielu Polaków poczuło przerażenie. A wszystko za sprawą maleńkich stworzeń, które pojawiły się w wielu polskich miastach. Choć może to brzmieć jak treść jakiejś apokaliptycznej książki, to na uspokajamy - nie ma się czego obawiać. Te małe stworzenia to nowonarodzone nietoperze. Jeśli będziecie świadkami takiej sytuacji, to reagujcie. Małe nietoperze nie gryzą i nie przenoszą niebezpiecznych dla ludzi chorób. Potrzebują jednak szybkiej pomocy, gdyż same sobie nie poradzą i pozostawione na chodniku czy ulicy są po prostu skazane na śmierć. Sprawę nagłośniło już Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”. Otóż nie każdy zdaje sobie sprawę, że nietoperze zamieszkują też i duże miasta. W ciągu dnia najczęściej ukrywają się w szczelinach budynków czy bloków. Niestety z racji, że od kilku dni w Polsce panują wysokie temperatury, a budynki szybko się nagrzewają, nietoperze są zmuszone opuścić swoje miejsca pobytu. Wtedy dochodzi do wypadków, bo nieumiejące jeszcze latać maleńkie stworzenia, spadają na ziemię.

Co zrobić, gdy zauważymy małego nietoperza?

Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra” poinformowało, co powinniśmy zrobić, gdy zauważymy na swojej drodze nowo narodzonego nietoperza. Niezwykle ważne jest, aby udzielić mu pomocy, gdyż pozostawiony może stać się łupem ptaków. Najlepiej jest umieścić takiego nietoperza w kartonie z otworami. Następnie zadzwońmy na uruchomioną przez Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra” nietoperzową linię pomocy (nr 604 83 65 83).

