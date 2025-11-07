Sprzątaczka Frania zdradziła przepis na proszek do prania ręczników. 3 składniki, bez sody oczyszczonej i octu, a uprane ręczniki będą miekkie niczym wielkopolskie gziki

Tradycyjne proszki do prania mają długą historię, ale współczesne metody ekologiczne zyskują na popularności.

Ręczniki, ze względu na częsty kontakt z wilgocią i naskórkiem, są idealnym miejscem dla bakterii.

Odkryj przepis na domowy proszek, który skutecznie czyści, zabija zarazki i sprawia, że ręczniki pozostają miękkie.

Domowy proszek do prania ręczników. Skuteczniejszy niż kupne detergenty

Jeszcze kilkanaście lat temu gospodynie domowe nie wyobrażały sobie życie bez kupnego proszku do prania. Marki takie jak "E" czy "Persil" gościły w każdych domach, a ich reklamy i słynne "Ojciec prać" na dobre zagościły w polskiej kulturze. Historia proszku do prania sięga 1876 roku, kiedy to Fritz Henkel wraz z dwoma wspólnikami założył firmę Henkel & Cie. W 1905 roku światło dzienne ujrzał pierwszy proszek do prania, który nazywał się Persil. Szybko pobił serca konsumentów, już w roku jego produkcja wynosiła 4,7 tysięcy ton.

Dzisiaj proszki i płyny do prania to gigantyczny segment rynku. Coraz częściej jednak do łask wracają naturalne metody. Wiele osób w mediach społecznościowych zachwala pranie z dodatkiem octu lub sody oczyszczonej. Domowe sposoby często są równie skutecznie, a przy tym tańsze i bezpieczniejsze dla środowiska.

W przypadku prania ręczników bardzo ważne jest odpowiednie działanie detergentu. Ręczniki z uwagi na swoje zastosowanie mają częsty kontakt z wilgocią oraz naskórkiem. Takie połączenie sprawia, że stają się one idealnym siedliskiem do namnażania się bakterii oraz zarazków. Częste pranie w wysokim temperaturach może niszczyć włóknach tkanin sprawiając, że ręczniki robią się sztywne i nieprzyjemne w dotyku. Aby połączyć zabijanie zarazków, pranie i utrzymywanie włókien w dobrej kondycji warto postawić na ekologiczne proszki do prania. W tym artykule pokażemy Ci, jak to zrobić.

Przepis na domowy proszek do prania ręczników

Do przygotowania domowego proszku do prania ręczników potrzebujesz:

szklanka boraksu

szklanka sody kalcynowanej

¼ szklanki płatków mydlanych

Całość należy dokładnie wymieszać, a powstanie gęsta masa i gotowe. Tak przygotowany proszek do prania używaj bezpośrednio do bębna pralki. Płatki mydlane usuną zabrudzenia i oczyszczą włókna tkanin. Boraks zmiękcza wodę i obniża jej pH, dzięki czemu tkaniny nie będą robiły się sztywne, a dodatkowo ma on właściwości niwelujące brzydkie zapachy. Soda kalcynowana stanowi świetnie wsparcie podczas prania. Działa zmiękczająco, usuwa zapach stęchlizny i zabija bakterie oraz drobnoustroje.

Jak prać ręczniki w pralce?

Zanim wrzucisz ręczniki do pralki z innymi rzeczami to sprawdź, jak prawidłowo powinno się prać ręczniki. Okazuje się, że ręczniki należy prac osobno i nie mieszać ich z ubraniami czy pościelą. Nie należy także przeładowywać bębna pralki. Ręczniki powinny mieć przestrzeń, aby nie tracić swojej puszystości. W przypadku prania ręczników warto również zrezygnować z wirowania, które może zniszczyć ich włókna. Wbrew obiegowej opinii ręczników nie należy gotować, optymalna temperatura prania to od 40 °C do 60 °C.