Sprzątaczka pokazała mi, jak czyścić szczotkę do toalety. Jak to uczyniłam, to aż zrobiło mi się niedobrze. Od teraz raz w tygodniu sypię ten proszek i czyszczę szczotkę od toalety

Prawie każdy wie, że czyszczenie toalety to kwestia zdrowia i higieny. To właśnie tam zbierają się bakterie, które mogą być potencjalnie niebezpieczne dla zdrowia domowników. Przykładając dużą wagę do czystości w muszli klozetowej często zapominamy o szczotce od toalety. A to właśnie ona ma regularny kontakt z zabrudzeniami z muszli klozetowej. Szczotkę do WC należy regularnie wymieniać. Nie jest ona droga, a kwestia higieny nakazuje, by co najmniej 2 razy do roku kupić nową.

Znajoma sprzątaczka powiedziała mi również, że szczotkę od toalety należy regularnie czyścić. Warto to robić za każdym razem, gdy sprząta się całą łazienkę. Aby wyczyścić szczotkę od WC potrzebujesz wiaderka z ciepłą wodą. Wsyp do niej kilka łyżek sody oczyszczone i włóż tam szczotkę od toalety. Pozostaw ją na kilka godzin. Soda oczyszczona posiada szereg właściwości, które doczyszczą szczotkę. Działa one przeciwbakteryjnie, wybielająco oraz czyszcząco. Dodatkowo soda oczyszczona zmiękcza wodę i zapobiega osadzaniu się kamienia oraz osadów. Szczotkę od toalety warto raz w tygodniu wyczyścić w roztworze wody i sody oczyszczonej. Dzięki temu nie będą na niej osadzały się bakterie oraz inne zanieczyszczenia.

Jak to wyczyścić?