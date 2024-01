Sprzątaczka pokazała mi, jak dobrze wyczyścić deskę sedesową. Mieszam kilka łyżek z wodą i nakładam na żółte plamy. Już nigdy nie wyczyszczę deski sedesowej inaczej

Czyszczenie toalety. Jak poradzić sobie z zabrudzeniami na desce sedesowej?

Naukowcy dowiedli, że sedes to najbrudniejsze miejsce w całym domu. To prawdziwe siedlisko bakterii oraz drobnoustrojów, które mogą być szkodliwe dla naszego zdrowia. Regularne czyszczenie toalety to podstawa higieny. W przypadku muszli klozetowej sprawa jest całkiem prosta. Na rynku znajdziesz wiele detergentów do mycia wnętrza toalety. Wystarczy, że wlejesz je do muszli, odczekasz chwilę i szczotkę wyszorujesz zabrudzenia. Trudniejsza sprawa jest w przypadku deski sedesowej. Jej umiejscowienie sprawia, że ciężej jest ją wyszorować, a brud lubi wżerać się w powłokę deski. Z czasem pojawiają się na niej żółte plamy, z którymi nie radzą sobie tradycyjne środki czystości. Znajoma sprzątaczka pokazała mi, jak wyczyścić tego rodzaju zabrudzenia na desce sedesowej.

Zobacz też: Mieszam ze sobą te dwa składniki i czyszczę nimi palniki kuchenki gazowej. Brud i spalenizna rozpuszczają się na moich oczach. Czyszczenie palników kuchenki gazowej

Sprzątaczka pokazała mi, jak czyścić deskę sedesową. Już nigdy nie zrobię tego inaczej

Na żółte plamy najlepsza jest soda oczyszczona. To naturalny wybielacz o właściwościach bakteriobójczych. Żeby móc skorzystać z działania sody oczyszczonej podczas mycia deski sedesowej musisz przygotować gęstą papkę. Wymieszaj około 5 łyżek sody oczyszczonej z 5 łyżkami wody. Całość porządnie wymieszaj, aż powstanie gęsta pasta. Tak przygotowaną mieszankę nałóż na zabrudzenia i odczekaj około 2 godziny. Po tym czasie zetrzyj pastę z sody oczyszczonej i przetrzyj deskę do sucha. Ten patent zdradziła mi znajoma sprzątaczka. Od kiedy zaczęłam go stosować moja deska sedesowa lśni czystością.

Sonda Stosujesz domowe sposoby podczas porządków w domu? Tak, tylko i wyłącznie domowe sposoby Czasami, kiedy inne metody nie dają rady Nie, nigdy