i Autor: materiały prasowe Starbucks

Strefa dobrego smaku

Starbucks z zaskakującymi nowościami. Marka wprowadza na polski rynek napój proteinowy z kawą

Do portfolio Starbucks, w ramach partnerstwa z Arla Foods, dołączy napój proteinowy z kawą. To pierwszy tego typu produkt marki w tej kategorii, dostępny w Polsce. Od stycznia 2025 roku będzie można go znaleźć w sklepach w trzech wariantach smakowych: Caffe Latte, Chocolate Mocha oraz Caramel Hazelnut.