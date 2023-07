Strasznie obciachowe imię dla chłopca. Kojarzy się z męskimi narządami i wywołuje drwiny. Oznacza "mocny" i "silny". Kiedyś było bardzo popularne

Ten kolor włosów najbardziej pasuje do piwnych oczu. Styliści pokazali fryzurę, która doda skórze blasku.

Jakie imię wybrać dla nienarodzonego dziecka? To jedno z ważniejszych zadań, jakie stają przed przyszłymi rodzicami. Najczęściej dzieci otrzymują imię po zaznanych postaciach lubianych przez rodziców, po starszych członkach rodziny lub wedle uznania i sympatii mamy i taty. W przypadku imion często rządzi również moda. Niektóre imiona stają się bardziej popularne od innych. Są także takie, które na przestrzeni lat utracił swoją popularność i w dzisiejszych czasach uznawane są za obciachowe. Tak jest między innymi w przypadku imienia Wacław. Jest to staropolskie imię, które według danych GUS obecnie w Polsce nosi ponad 20 tys. mężczyzn? Dlaczego imię Wacław traktowane jest jako obciachowe? Chodzi przede wszystkim o zdrobnienia. Najpopularniejsze to Wacek oraz Wacuś. Podobnie panowie nazywają swoją narządy intymne.

Imię Wacław. Co oznacza i skąd pochodzi?

Imię Wacław wywodzi się z języka staropolskiego i pochodzi od słowa "wacł", które oznaczało "silny" oraz "mocny". Obecnie traci ono na swojej popularności i według danych GUS zajmuje 120. miejsce na liście najczęściej nadawanych imion w Polsce. Wacław symbolizuje wytrwałość oraz umiejętność podejmowania trudnych decyzji. Osoby o tym imieniu są odporne na stres i potrafią działać pod presją. Wacław obchodzi imieniny dwa raz do roku - 28 września, oraz 13 października.

