Świąteczne smaki zamknięte w zimowym menu Costa Coffee

Czym podlewać storczyk w grudniu? Włóż to do doniczki ze storczyki, a nawet zmarniała roślina się podniesie. Fenomenalny sposób na pielęgnację storczyka zimą

Zmiana oferty jesiennej na zimową to moment, na który czekają wszyscy miłośnicy świątecznych kaw. Kawiarnie Costa Coffee w tym okresie wypełnione są po brzegi karmelowymi i korzennymi smakami i zapachami, wśród których królują: Gingerbread Latte z dodatkiem syropu o smaku piernika, zwieńczona bitą śmietaną i piernikowym ciasteczkiem i bestseller w postaci Toffee Cake Latte i Toffee Cake Frappe, w której dominuje smak ciasteczek karmelowych z dodatkiem bitej śmietany i kolorowej posypki. Dopełnieniem zimowej oferty jest rozgrzewająca, aromatyczna, z dominującym smakiem karmelowych ciasteczek Toffee Cake Hot Chocolate.

Kampania Festive, którą wprowadzamy do kawiarni z początkiem listopada stanowi inaugurację oferty zimowej, na którą nasi goście czekają przez cały rok. To wyjątkowy okres, do którego przygotowujemy się przez wiele miesięcy. Komponowanie zimowego menu zaczynamy od najbardziej wyczekiwanych kaw, dlatego w tegorocznej ofercie postawiliśmy na nasze bestsellery: Gingerbread Latte oraz Toffee Cake Latte - w wersji na ciepło i na zimno. Jak co roku nasze menu bogate jest w różnego rodzaju rozgrzewające napoje z dodatkiem kurkumy, miodu, żurawiny czy cynamonu. Oferta deserów rozbudowana została o zupełnie nowe pozycje, w których dominować będą smaki praliny i cynamonki – mówi Marta Stawiszyńska, Brand Management Director Costa Coffee w Lagardère Travel Retail w Polsce. Wraz z nowym menu zmienia się również wystrój naszych kawiarnii, jak co roku wprowadzamy świąteczne kubki i dekoracje – dodaje Stawiszyńska.

Oferta świąteczna Costa Coffee obejmuje nie tylko kawy, lecz także rozgrzewające napoje. Nie zabraknie ulubionego Spiced Apple Drink, czyli jabłkowo-korzennego napoju z dodatkiem cynamonu, anyżu i pomarańczy, który od lat jest mocno kojarzony z marką Costa Coffee. Menu Costa Coffee wzbogacone zostało także o owocową, mocno aromatyczną i rozgrzewającą Herbatę Premium z żurawiną i jabłkiem z dodatkiem miodu, cynamonu, goździków i pomarańczy oraz dwa letnie smaki w jesienno-zimowej odsłonie w postaci Hot Strawberry i Hot Blueberry Drink. Rozgrzewającą, idealną opcją na chłodniejsze dni będzie Herbata Premium z imbirem i kurkumą, która jest połączeniem czarnej herbaty z miodem, imbirem i kurkumą oraz cytryną.

Miłośnicy deserów mogą wybierać wśród różnorodnych opcji. W tym sezonie króluje Ciasto Cynamonka, które wypełnione jest po brzegi - cynamonkami a jego bazę stanowi serowa masa na kruchym spodzie oraz Torcik Pralina łączący w sobie słodycz kremu karmelowego i czekoladowego na biszkoptowym cieście z chrupiącym nadzieniem. Całość dopełnia polewa o smaku słonego karmelu i kulki w białej czekoladzie. Aby jeszcze bardziej poczuć magię świąt do kawiarni powróciło uwielbiane przez gości Ciasto pomarańczowe udekorowane skórką pomarańczową i prażonymi płatkami migdałów. W ofercie pozostał ulubieniec jesiennego menu - Sernik z owocami leśnymi.

W okresie świątecznym zmieni się również wystrój kawiarnii, w których dominować będą bożonarodzeniowe dekoracje. Na czas kampanii zimowej napoje serwowane będą w specjalnie zaprojektowanych świątecznych kubkach, na które goście czekają z niecierpliwością. W kawiarniach Costa Coffee dostępna będzie również oferta ciast w całości, które będzie można zamówić do domu lub na spotkania świąteczne.

i Autor: materiały prasowe Costa Coffee