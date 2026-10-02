Światowy Dzień Zwierząt. Troska nie kończy się na pełnej misce. Jak zadbać o dobrostan psa i kota jesienią?

Jesienna aura często zniechęca do aktywności, a badania wskazują, że wielu opiekunów psów ogranicza spacery, co może negatywnie wpłynąć na kondycję pupila.

Poznaj sprawdzone strategie: od dostosowania spacerów i bezpieczeństwa po zmroku, po angażujące zabawy w domu i precyzyjne dopasowanie diety.

Nie pozwól, by jesień wpłynęła na samopoczucie zwierzaka! Sprawdź, jak zadbać o jego zdrowie i energię przez cały rok.

Jesienna pogoda nie powinna oznaczać końca spacerów

Chłód, deszcz i szybko zapadający zmrok mogą skutecznie zniechęcać do dłuższego przebywania na zewnątrz - nie tylko ludzi. Jak wynika z badania naukowców z Nottingham Trent University i Harper Adams University, przeprowadzonego wśród 3153 opiekunów psów, 48,2 % respondentów deklarowało, że chłód sprawia, że rzadziej podejmują aktywność ze swoim psem, a w przypadku oblodzenia odsetek ten wzrastał do 64 %. Z kolei 25,3 % badanych przyznawało, że ogranicza aktywność ze względu na deszcz.

Jesienią nie trzeba jednak rezygnować z ruchu - warto dostosować intensywność do pogody oraz indywidualnych potrzeb psa. W chłodniejsze dni można postawić na kilka krótszych spacerów, a po powrocie dokładnie osuszyć sierść i łapy pupila. Wraz z coraz krótszymi dniami szczególnie ważne jest także bezpieczeństwo - podczas spacerów po zmroku warto korzystać z elementów odblaskowych lub świecących akcesoriów, które poprawiają widoczność pupila.

Kiedy pada, zabawa przenosi się do domu

Spacer to niejedyny sposób na zapewnienie zwierzęciu odpowiedniej dawki aktywności. Jeśli pogoda nie sprzyja, dodatkową porcję ruchu i stymulacji można zapewnić pupilowi w domu. Zabawy węchowe, poszukiwanie ukrytych przysmaków, nauka komend czy interaktywne zabawki pozwalają połączyć aktywność fizyczną z treningiem umysłowym. Dotyczy to również niewychodzących kotów, które szczególnie potrzebują urozmaiconego środowiska. Drapaki, półki, miejsca do obserwowania otoczenia czy zabawki angażujące naturalny instynkt łowiecki pomagają zachęcić kota do ruchu. Nawet kilkanaście minut wspólnej, angażującej zabawy może stać się ważnym elementem codziennej rutyny.

Pełna miska to nie wszystko

Ruch i odpowiednio dobrane żywienie powinny się wzajemnie uzupełniać. Zapotrzebowanie energetyczne psa i kota nie jest stałe - wpływają na nie m.in.:

wiek,

masa ciała,

poziom aktywności,

styl życia.

Jeśli jesienią pupil spędza więcej czasu w domu i jest mniej aktywny, warto obserwować jego kondycję i upewnić się, że sposób żywienia nadal odpowiada jego aktualnym potrzebom. FEDIAF podkreśla, że koty niewychodzące mają zazwyczaj niższe zapotrzebowanie energetyczne, dlatego ich dieta powinna odpowiadać poziomowi aktywności. Warto pamiętać także o przysmakach, które są ważnym elementem w codziennym bilansie energetycznym. Jednak, zgodnie z zaleceniami FEDIAF, nie powinny dostarczać kotu więcej niż 10 % dziennego zapotrzebowania energetycznego. Pozostała część powinna pochodzić z pełnoporcjowego i odpowiednio zbilansowanego pokarmu.

Josera przypomina, że jesień może być dobrym momentem, by przyjrzeć się codziennej rutynie pupila i sprawdzić, czy wraz ze zmianą sezonu nie zmieniły się również jego potrzeby. Bo odpowiedzialna opieka to nie jeden wielki gest, ale codzienne wybory, które przez cały rok wpływają na jego zdrowie i dobrostan.

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