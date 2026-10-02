Jak często prać dywanik łazienkowy? Wielu z nas zapomina o tej ważnej czynności

Regularność prania dywaników zależy głównie od tego, ile osób korzysta z łazienki oraz jak często materiał ma kontakt z wodą.

Mokry i brudny dywanik to siedlisko bakterii oraz przyczyna brzydkiego zapachu, więc nie należy zwlekać z jego odświeżeniem.

Zanim wrzucisz dywanik do bębna, przeczytaj metkę, by nie zniszczyć antypoślizgowego spodu, a zaraz po wypraniu rozwieś materiał do wyschnięcia.

Dywanik w łazience gromadzi brud i wilgoć

Sprzątając łazienkę, zazwyczaj skupiamy się na lustrach, armaturze i toalecie, zapominając o dywanikach. To duży błąd, ponieważ chłoną one wilgoć każdego dnia, a pozostawione same sobie mogą wydzielać bardzo nieprzyjemny zapach. Oprócz wody zbierają się na nich włosy, resztki kosmetyków i brud przenoszony z innych części domu. Nawet jeśli na pierwszy rzut oka wydają się czyste, w rzeczywistości mogą wymagać natychmiastowego prania.

Co ile dni należy prać dywanik łazienkowy?

Zazwyczaj zaleca się odświeżanie dywanika co tydzień lub maksymalnie co dwa tygodnie. Nie jest to jednak reguła, której trzeba się sztywno trzymać. Kluczowe znaczenie ma liczba domowników. Gdy z prysznica regularnie korzysta cała rodzina i materiał ciągle jest mokry, trzeba go prać znacznie częściej. Jeśli po wysuszeniu wciąż czujesz nieświeży zapach, to jasny sygnał, że nadeszła pora na wizytę w pralce.

Metka na dywaniku podpowie, jak go prać

Przed wrzuceniem dywanika do pralki trzeba sprawdzić jego rodzaj. Te z gumowym, antypoślizgowym spodem są bardzo wrażliwe na wysoką temperaturę. Zazwyczaj producent umieszcza na metce dokładne informacje dotyczące programu piorącego. Czasem konieczne będzie pranie ręczne. Zbyt gorąca woda może trwale zniszczyć gumę, sprawić, że materiał się skurczy, a dywanik straci swoje właściwości.

Jak suszyć dywanik po wyjęciu z pralki?

Ostatnim, ale równie ważnym krokiem jest odpowiednie wysuszenie. Pozostawienie mokrego dywanika w bębnie pralki lub rzucenie go bezpośrednio na podłogę to gwarancja pojawienia się stęchłego zapachu. Zaraz po zakończeniu cyklu prania trzeba go wyjąć, wyprostować i rozwiesić zgodnie z zaleceniami producenta. Niektóre modele wymagają suszenia na płasko. Pamiętaj, by dostosować częstotliwość prania do własnych potrzeb, aby cieszyć się czystą i pachnącą łazienką.

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