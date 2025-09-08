Szaleństwo w Biedronce rozpocznie się w poniedziałek. W promocji, tylko 99 zł za największy hit ostatnich lat

Biedronka oferuje frytownicę beztłuszczową Hoffen w promocyjnej cenie, idealną dla miłośników zdrowego gotowania.

Urządzenie za jedyne 99 zł pozwala na przygotowanie chrupiących potraw bez użycia oleju, od frytek po mięsa i ciasta.

Dzięki kompaktowym rozmiarom i łatwej obsłudze z panelem dotykowym, jest idealna do małych kuchni i domków letniskowych.

Sprawdź, do kiedy trwa promocja i nie przegap okazji na zdrowsze gotowanie!

Promocje w Biedronce. Tylko 99 zł!

W nowej promocji Biedronki czeka prawdziwa gratka dla miłośników gotowania. Frytownica beztłuszczowa Hoffen za jedyne 99 zł. To urządzenie, które szturmem podbiło serca miłośników gotowania. Jeżeli uwielbiasz bawić się w kuchni i eksperymentować z potrawami to jest to urządzenie dla Ciebie.

Frytownica beztłuszczowa Hoffen w promocji Biedronki kosztuje jedynie 99 zł, a pozwoli na przygotowanie wielu zdrowych potraw. Beztłuszczowa technologia pozwala na przygotowywanie chrupiących frytek, ryb, a nawet mięs. W urządzeniu można także piec ciasta. To prawdziwy must have dla osób, które chcą ograniczyć spożycie oleju, a jednocześnie nie chcą tracić smaków chrupiących potraw. Technologia szybkie cyrkulacji powietrze pozwala na przyrządzanie zdrowszych alternatyw popularnych potraw. Frytownica beztłuszczowa Hoffen z promocji Biedronki nie zajmuje wiele miejsca i świetnie sprawdzi się w małych kuchniach lub, jako alternatywa dla piekarnikach, na działkach oraz w domkach letniskowych.

Urządzenie Hoffen jest proste w obsłudze, a cały proces zarządzania odbywa się poprzez dotykowy panel z wyświetlaczem LED. Frytownica beztłuszczowa posiada regulację temperatury od 80 do 200°C, co pozwala na precyzyjne dopasowanie jej do wybranej potrawy. Specjalna powłoka zapobiega przywieraniu potraw, a pojemnik o pojemności 2,6 litra pozwala na jednoczesne przygotowywania dużej ilości jedzenia. Tego rodzaju urządzenie świetnie sprawdzi się do pieczenia i bezolejowego smażenia łososia, kurczaka, ziemniaków, a nawet ulubionych warzyw.

Frytownica beztłuszczowa Hoffen będzie dostępna w promocji Biedronki za 99 zł do soboty, 20 września.