Ta 92-letnia seniorka "wymiatała" na pogrzebie swojego byłego ukochanego. Córka zmarłego nie wytrzymała! Wysłała staruszce wymowną wiadomość

Staruszka została gwiazdą TikToka

Kilka lat temu Lillian Droniak zasłynęła w mediach społecznościowych nagraniem, w którym wystąpiła u boku swojego wnuka, Kevina Droniaka. Wtedy internauci ją pokochali, więc seniorka postanowiła wykorzystać swoje pięć minut sławy i założyła własne konto na TikToku. Trzeba przyznać, że 92-latka cieszy się niemałą sławą, gdyż jej filmiki śledzi niemal 4 miliony obserwatorów. Kobieta w swoich nagraniach często nawiązuje do swoich dawnych relacji z mężczyznami. Jedna z jej ostatnich relacji wywołała w internautach mieszane uczucia. Otóż 92-latka pokazała, jak szykuje się na pogrzeb zmarłego byłego ukochanego. W relacji widzimy, jak układa fryzurę, maluje usta jego ulubioną szminką i ubiera się w czarne futro.

92-latka "wymiatała" na pogrzebie swojego ex i wkurzyła jego córkę

Kobieta rozwścieczyła córkę zmarłego mężczyzny. Po powrocie z pogrzebu byłego partnera, 92-latka zamieściła na TikToku filmik, na którym stwierdziła, że była najlepiej ubraną osobą wśród wszystkich innych osób obecnych na uroczystości. Na filmiku Lillian Droniak widzimy, jak seniorka tańczy do piosenki "Bloody Mary" w wykonaniu Lady Gagi. - Wymiatałam na pogrzebie. Spoczywaj w pokoju Bruce, byłeś przystojniakiem - mówi Grandma Droniak. Jej żartobliwe nagranie nie przypadło do gustu rodzinie zmarłego. Córka mężczyzny napisała do 92-latki wiadomość, w której wręcz życzyła seniorce śmierci. - Dzień dobry Lillian, jestem córką twojego byłego, który zmarł. Nie mogę uwierzyć w to, że żartujesz z jego śmierci i z tego, że wymiatałaś na pogrzebie. Jesteś okropna i mam nadzieję, że już niedługo przestaniesz "wymiatać". Wiesz, co mam na myśli - napisała córka mężczyzny. Seniorka nie pozostawiła tej wiadomości bez odpowiedzi. - Nigdy nie żałuję tego, że wymiatam, nawet jeśli dzieje się to na pogrzebie. Widać, że Sue niewiele o tym wie - odpowiedziała.

