Ta popularna roślina skutecznie odstrasza kleszcze i komary. Wystarczy posadzić ją przed domem

Ciepłe miesiące zachęcają do spędzania czasu na zewnątrz, jednak uciążliwe pajęczaki i insekty potrafią szybko zepsuć nastrój, co skłania właścicieli posesji do poszukiwania ekologicznych alternatyw dla sztucznych preparatów.

Okazuje się, że bardzo powszechny i atrakcyjny wizualnie gatunek tworzy niezwykle skuteczną barierę zapachową chroniącą domostwo przed niechcianymi gośćmi.

Dodatkowym atutem tej sadzonki jest jej duża odporność na typowe choroby oraz niskie wymagania uprawowe, dzięki czemu poradzą sobie z nią osoby bez większego doświadczenia w ogrodnictwie.

Obecność tego gatunku w ogrodzie to gwarancja pięknego wyglądu posesji oraz bardzo dobra ochrona przed uciążliwymi ukąszeniami, co bezpośrednio przekłada się na lepsze samopoczucie.

Ekologiczne sposoby na walkę z insektami zyskują rzesze zwolenników. Dotyczy to w szczególności rodzin z małymi dziećmi i właścicieli czworonogów, którym zależy na ograniczeniu sztucznych substancji w swoim otoczeniu. Sadzonki wydzielające mocne aromaty sprawdzają się w tym przypadku idealnie, łącząc walory estetyczne z działaniem prewencyjnym. Znaczna część z nich produkuje naturalne olejki eteryczne o bardzo przyjemnej woni, które dla ludzi są relaksujące, natomiast w przypadku uciążliwych owadów działają niezwykle drażniąco.

10

Gdzie posadzić rośliny odstraszające kleszcze i komary?

Ulokowanie odpowiednich gatunków w kluczowych punktach posesji potrafi drastycznie obniżyć obecność niechcianych intruzów. Najlepiej sprawdzają się w tym celu okolice drzwi wejściowych, parapety, a także przydomowe tarasy i balkony. Co niezwykle istotne, tego typu działanie nie wymusza na nas ponoszenia wysokich kosztów ani posiadania dyplomu z botaniki. Aby zbudować trwałą zaporę przeciwko insektom, wystarczy jedynie przemyślane rozmieszczenie donic oraz systematyczne dbanie o zieleń.

Lawenda to skuteczna broń na komary i kleszcze w ogrodzie

Gatunkiem, którego woni panicznie boją się insekty oraz niebezpieczne pajęczaki, jest wszystkim doskonale znana lawenda. Z ludzkiej perspektywy jej aromat przywodzi na myśl wypoczynek i śródziemnomorski klimat, jednak dla owadów to bardzo wyraźny sygnał do ucieczki. Wynika to z faktu, że bylina ta produkuje odstraszające olejki zawierające octan linalilu oraz linalol. Umieszczenie jej tuż przed wejściem do budynku sprawia, że szkodniki zdecydowanie rzadziej próbują przedostać się do środka przez otwarte okna i drzwi.

Ogromną zaletą tego śródziemnomorskiego krzewu jest jego wyjątkowa odporność na infekcje oraz brak skomplikowanych wymogów pielęgnacyjnych. Roślina ta doskonale rozwija się bezpośrednio w ziemi, ale równie dobrze radzi sobie w różnego rodzaju pojemnikach, co czyni ją idealną ozdobą balkonów. Do pełni szczęścia potrzebuje jedynie stanowiska z dużym nasłonecznieniem oraz gleby o dobrej przepuszczalności. Wydzielany przez fioletowe kwiaty zapach wycisza układ nerwowy domowników i ułatwia wieczorny relaks, co czyni z niej wybór doskonały pod wieloma względami.

W czasach, gdy powszechnie dążymy do życia w zgodzie z naturą, postawienie takiej donicy przed drzwiami jest niesamowicie łatwym i bezproblemowym patentem na pozbycie się irytujących szkodników ze swojego najbliższego otoczenia.

Zobacz też: Jak skutecznie pozbyć się kreta z ogrodu? Naturalne sposoby na idealny trawnik