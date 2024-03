i Autor: Shutterstock

Ogród i taras

Ta roślina ogrodowa przyciąga pecha. Polacy zasypują nią swoje ogrody i balkony. Nie wiedzą, że ściąga problemy finansowe i kłótnie

Choć tuja wspaniale zdobi ogrody, to jak się okazuje przyciąga pecha. Może wyciągać życiową energię z człowieka, a co więcej przyciągnąć nieszczęście. Choć dziś masowo sadzimy je by odciąć się od wścibskiego oka sąsiadów, to kiedyś tuje sadzono wyłącznie na cmentarzach. Roślina miała symbolizować rozpacz i żałobę. Dlaczego lepiej nie sadzić tui w ogrodzie?