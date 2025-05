Te sprzęty domowe najbardziej ułatwiają życie Polaków. TOP 3 urządzeń, bez których trudno się obejść

Zagotuj same łupinki i podlej storczyka jak najszybciej, a będzie kwitł dorodnymi kwiatami. Odżywczy napar pobudzający kwitnienie. Naturalny nawóz do storczyków

Wsyp 5 łyżek do woreczka i powieś w samochodzie, a zneutralizuje brzydkie zapachy. Piękna woń rozniesie się po całym wnętrzu. Naturalny zapach do auta

Rozrób 1 łyżkę z wodą i od razu wlej do doniczki anturium. Zacznie wypuszczać kwiat za kwiatem. Nawóz do anturium na kwitnienie

Wkładam gałązki do szafki z pościelą. Sypialni pachnie jak wakacje w Chorwacji

Z najnowszego badania Grupy INCO, producenta kapsułek do zmywarek Ludwik, wynika, że dla ponad połowy Polaków pralka to zdecydowanie numer jeden w polskich domach (53 proc. wskazań). Kobiety wskazywały na nią częściej niż mężczyźni (57 proc. vs. 47 proc.). Szczególnie doceniają ją także osoby powyżej 55 r.ż., wśród których odpowiedziało tak 62 proc. respondentów. Na drugim miejscu znalazła się zmywarka (34 proc.) i tu również bardziej preferują ją panie (38 proc.) niż panowie (29 proc.). Pierwszą trójkę zamyka mikrofalówka, z 25 proc. odpowiedzi, bardziej lubiana przez mężczyzn (22 proc.) niż kobiety (28 proc.).

– Zmywarka znalazła się pierwszej trójce ulubionych sprzętów domowych. Nic dziwnego, ręczne zmywanie zajmuje dużo czasu, który można spędzić o wiele przyjemniej i z większym pożytkiem, np. spędzając go z rodziną. Aby w pełni wykorzystać możliwości tego urządzenia, kluczowe jest stosowanie odpowiednich środków, które pozwolą w pełni cieszyć się z efektów jego pracy. Mam tutaj na myśli między innymi kapsułki, które nie tylko mają usunąć zabrudzenia, ale także być skutecznymi w krótkich cyklach i niskich temperaturach. Bo Polki i Polacy, choć kierują się przy zakupie najczęściej ceną, to jednak biorą pod uwagę jakość produktu i swoje doświadczenia z nim związane – wskazuje Agnieszka Augustyniak, Dyrektor Marketingu i Rozwoju Produktowego, Grupa INCO.

Gotowanie i odkurzanie

Na dalszych miejscach znalazły się kuchenka, na którą wskazała jedna piąta respondentów, a także tradycyjny odkurzacz, z 18 proc. głosów. Co ciekawe, odkurzacz częściej jest jednym z ulubionych sprzętów panów (21 proc.) niż pań (14 proc.). Być może idzie za tym fakt, że wśród wielu prac domowych akurat odkurzanie to domena mężczyzn. Piekarnik znalazł się wśród ulubieńców 17 proc. Polaków, podobny odsetek wskazał na płytę kuchenną. Po 12 proc. respondentów zagłosowało na odkurzacz bezprzewodowy i robota kuchennego. Obu tych sprzętów chętniej używają panie niż panowie.

Suszenie i parowanie na końcu

Najmniejszą liczbę fanów mają suszarka bębnowa do ubrań (6 proc.) oraz parownica (3 proc.). Z parownicy chętniej korzystają kobiety niż mężczyźni, choć różnica jest nieduża. Mała popularność tych sprzętów może wynikać z wciąż rzadkiej ich obecności w polskich domach. Suszarka bębnowa zajmuje sporo miejsca, natomiast tradycyjne żelazko pozostaje często bardziej skuteczne przy prasowaniu tkanin niż parownica.

ZOBACZ TEŻ: Ukryta funkcja pralki. To przez to wyjmujesz niedoprane ubrania z bębna. Wystarczy jedna zmiana. Pranie w pralce