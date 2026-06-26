Teraz jest idealny czas na przycięcie tych roślin. W kolejnym sezonie zakwitną jak szalone

Julia Mościńska
Julia Mościńska
2026-06-26 11:33

Wielu początkujących miłośników zieleni skupia się wyłącznie na podlewaniu i dostarczaniu nawozów. Tymczasem doświadczeni eksperci podkreślają, że kluczowe znaczenie ma także umiejętne skracanie pędów. Właściwe cięcie sprawia, że okazy lepiej się rozkrzewiają i zyskują atrakcyjny pokrój przed kolejnym etapem rozwoju. Właśnie teraz przypada optymalny moment na użycie sekatora w przypadku konkretnych gatunków.

Urokliwy taras z meblami ogrodowymi i bujną roślinnością w donicach i rabatach. Widoczne fotele i sofa z technorattanu z jasnymi poduszkami oraz stolik kawowy, tworzące idealne miejsce do relaksu, o którym przeczytasz więcej na naszym portalu.
Autor: Kristin Mitchell/ Getty Images Ogród na tarasie
  • Odpowiednie cięcie jest równie ważne jak nawadnianie czy dokarmianie nawozami, ponieważ pobudza rośliny do rozkrzewiania i lepszego przygotowania do przyszłorocznego kwitnienia.
  • Terminy użycia sekatora zależą od gatunku, a właściwe dopasowanie metody skracania pędów gwarantuje bujniejsze kwiatostany i sprawniejszą regenerację.
  • Zabiegi pielęgnacyjne tego typu pełnią funkcję ochronną, zmniejszając podatność na choroby, doświetlając wnętrze korony i stymulując przyrost.
  • Nawet podstawowa wiedza na temat zasad cięcia pozwala niewielkim kosztem diametralnie poprawić zdrowie ogrodowych okazów i zapewnić spektakularny wygląd w kolejnych miesiącach.

Systematyczne usuwanie zbędnych pędów przynosi korzyści nie tylko wizualne. Zmniejsza ono prawdopodobieństwo rozwoju infekcji grzybowych oraz pozwala promieniom słonecznym głębiej przeniknąć w strukturę krzewu. Zmotywowana do działania roślina wytwarza zdrowsze liście, a także zawiązuje większą liczbę pąków kwiatowych, co przekłada się na spektakularny widok w nadchodzącym roku.

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Co daje przycinanie kwiatów?

Dla wielu ogrodników-amatorów zabiegi z użyciem sekatora bywają przytłaczające. Prawda jest jednak taka, że znajomość zaledwie kilku wytycznych i trzymanie się kalendarza wystarczą do sukcesu. Twoje krzewy błyskawicznie zareagują silnym wzrostem, a w następnym sezonie ich uroda zachwyci każdego. Skracanie pędów to obowiązkowy punkt na liście prac pielęgnacyjnych.

Przycinanie kwiatów - kiedy jest odpowiedni moment?

Gdy lawenda zakończy swój spektakl, należy skrócić jej gałązki o mniej więcej jedną trzecią. Zapobiegnie to łysieniu od środka i zagwarantuje gęsty pokrój rośliny. Dzięki takim corocznym postrzyżynom zyskasz też znacznie bogatszy wysyp fioletowych kwiatów. Należy mieć na uwadze, by nie ciąć po starym drewnie, gdyż krzewinka najszybciej odbudowuje się z młodych, zielonych przyrostów.

W miesiącach letnich warto sukcesywnie pozbywać się zaschniętych kwiatów u róż. Pozbawiony konieczności wiązania nasion krzew może skupić siły na formowaniu kolejnych pąków, co często przedłuża festiwal barw aż do chłodniejszych dni. Z kolei w okresie jesiennym należy przeprowadzić jedynie delikatne cięcie higieniczne, eliminując gałęzie z objawami chorób i uszkodzeniami mechanicznymi. Najważniejsze skracanie pędów najlepiej zaplanować na pierwsze dni wiosny.

Znana jako wabik na owady, budleja Dawida, również oczekuje regularnych interwencji z sekatorem. Obcinanie zwiędłych wiech mobilizuje krzew do wypuszczania nowych pędów bocznych, co w naturalny sposób wydłuża czas jego ozdobności.

Jeśli posiadasz w kolekcji hortensje bukietowe lub krzewiaste, możesz śmiało sięgać po sekator, gdyż gatunki te kwitną na nowych pędach. Sytuacja wygląda diametralnie inaczej z odmianami ogrodowymi, które pąki kwiatowe szykują z rocznym wyprzedzeniem. Radykalne cięcie grozi tutaj całkowitym brakiem kwiatostanów w kolejnym roku. W przypadku wątpliwości co do posiadanego gatunku, najbezpieczniej usunąć tylko te pędy, które ewidentnie uschły lub uległy zniszczeniu.

Ślimak na kapuście
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