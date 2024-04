To ciasto z rabarbarem to prawdziwy hit. Prosty przepis, który zawsze się udaje i pomysły na to, jak jeszcze wykorzystać rabarbar w kuchni

Zamiast proszku do prania wlewam ten płyn za 1,60 zł i nastawiam białe rzeczy. Są czyste i pachnące jak nigdy wcześniej. Domowy płyn do prania

Przepisy na tartę, ciasto lub kompot z rabarbaru są jednymi z najbardziej pożądanych wczesną wiosną. Nic dziwnego, czekamy na to warzywo cały rok, a w dodatku jest smaczne, tanie i łatwe w uprawie. Wielu Polakom kojarzy się z dzieciństwem. Łyk zimnego kompotu z rabarbaru albo kęs drożdżowca z dodatkiem rzewienia działają na nas tak samo, jak magdalenka na bohatera powieści „W poszukiwaniu straconego czasu” Marcela Prousta. Tak, jak u niego smak ciasteczka zanurzonego w herbacie wywołuje wzruszenie, przypominając młodość, kiedy to ciotka Leonia częstowała go kawałkami ciasta, zmoczywszy je uprzednio w herbacie, tak my przenosimy się do czasów beztroskiego dzieciństwa. Kwaśne łodygi obtoczone w cukrze były wtedy przysmakiem nad przysmakami. Słodkie, ale orzeźwiające i łatwo dostępne. Rabarbar rósł niegdyś w każdym ogródku. Dziś wraca do łask i każdej wiosny cieszy nasze podniebienia. Co można z niego zrobić? Ile kalorii ma rabarbar? I z czym to się je?

To ciasto z rabarbarem to prawdziwy hit. Prosty przepis, który zawsze się udaje

Do zrobienia ciasta maślankowego z rabarbarem potrzebujemy: 180 g mąki pszennej, 100 g mąki ryżowej, 0,5 łyżeczki sody, 2 jajka, 2 żółtka,120 g cukru + do obsypania rabarbaru, 80 g masła (roztopionego i ostudzonego), 150 ml maślanki, 1 łyżeczka ekstraktu z wanilii (optymalnie), 3-4 laski rabarbaru (około 350 g), Cukier puder do posypania po wierzchu.Przygotowanie: Piekarnik rozgrzej do 180 stopni Celsjusza (góra-dół). Blaszkę wyłóż papierem do pieczenia lub wysmaruj masłem i obsyp mąką. Mąki wymieszaj z sodą i cukrem. Jajka, żółtka, roztopione masło, maślankę i ekstrakt waniliowy wymieszaj — nie ubijaj — składniki mają się tylko połączyć. Mieszankę wlej do mąki i za pomocą łopatki dobrze wymieszaj. Masę przełóż na blaszkę. Będzie się lepiła do dłoni. Możesz je zwilżyć wodą i wygładzić ciasto. - Rabarbar przytnij, jak cię fantazja poniesie i wyłóż nim ciasto. Obficie posyp wierzch cukrem. Piecz przez 30-40 minut, do suchego patyczka. Po ostudzeniu możesz oprószyć cukrem pudrem albo podawać z lodami waniliowymi.

Co można zrobić z rabarbaru? Przepis sprzed stu lat

Sposobów na wykorzystanie rabarbaru jest mnóstwo. Przepisy na kompot, tartę czy ciasto drożdżowe jak u babci są niezwykle popularne. Rabarbar można gotować, dusić i piec. Warto jednak pamiętać, że wypływający z niego sok może zepsuć ciasto, dlatego najlepiej zapiekać go z kruszonką, która wchłonie nadmiar płynu. Rzewień doskonale nadaje się także na konfiturę, która uzupełni smak francuskich serów. Sos z rabarbaru nada świeżości tłustym rybom – makrela, łosoś. W sałatce ze świeżym ogórkiem, miętą i oliwą przełamie ciężką karkówkę lub kiełbasę z grilla. Maria Ochorowicz-Monatowa (godna następczyni Lucyny Ćwierczakiewiczowej), w swojej „Uniwersalnej Książce Kucharskiej” z 1913 roku podaje przepis na rabarbarum o smaku grzybów z ziemniakami. Zaleca w nim najpierw zrobić wywar z suszonych grzybów z dodatkiem cebuli, liści laurowych, kopru i zielonej pietruszki. Do tak przygotowanego bulionu, Monatowa dodawała pokrojony w kawałki rabarbar. Gotowała tak, by pozostał jędrny, odcedzała i hartowała zimną wodą. Do ugotowanych ziemniaków, dodawała rabarbar, mieszała z sosem beszamelowym i podawała ze szczypiorkiem.

Kto nie może jeść rabarbaru? Właściwości i kalorie

Rabarbar to warzywo, które jedynie w Stanach Zjednoczonych jest uznawane za owoc. Kwaśne i orzeźwiające łodygi mają bardzo mało kalorii – zaledwie 21 w 100 g. Jest źródłem witamin: A, C, E oraz potasu, błonnika i folianów. Jest również bogaty w fitoestrogeny – naturalne związki, występujące w roślinach, które poza właściwościami grzybobójczymi i antyutleniającymi, mają działanie podobne do estrogenu. Dlatego rabarbar polecany jest kobietom przechodzącym menopauzę. Może złagodzić jej skutki uboczne, a nawet ją opóźnić. Rabarbar ma również właściwości przeczyszczające. Zawiera także dużo kwasu szczawiowego, który przyczynia się do wypłukiwania wapnia z kości oraz psucia zębów. Powinniśmy również zrezygnować ze spożywania rabarbaru, jeśli cierpimy na kamicę nerkową. Nie wolno łączyć go także z niektórymi lekami np. digoksyną (lek na niewydolność serca). Może doprowadzić do zaburzenia rytmu serca.