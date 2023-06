To najbardziej potrzebna rzecz w Twoim domu na lato. W Lidlu kupisz ją za mniej niż 160 zł. Pomoże Ci się wyspać i przetrwać upalne dni. Niedługo zapewne się wyprzeda

Genialny odstraszacz na kleszcze. Wysmaruj siebie oraz zwierzęta, a kleszcze nie będą Cię zauważać. To fachowy sposób, który zdradził leśnik. Warto go poznać przed długim weekendem

To najpiękniejsza roślina kwitnąca w czerwcu. Niech otuli Cię moc lawendy. Jaka ziemia będzie najlepsza do uprawy? Poznaj zasady i ciesz się namiastką Prowansji w swoim domu

Promocje w Lidlu. Oferta na letnie upały

Upał i duchota w mieszkaniu potrafią dać nieźle w kość. W przegrzanych pomieszczeniach nie da się odpocząć i dobrze wyspać. Coraz więcej osób decyduje się na montaż profesjonalnej klimatyzacji. Niestety, takie urządzenia są drogie i zużywają one bardzo dużo prądu. Jeżeli szukasz doraźnej pomocy, która pomoże Ci przetrwać najcieplejsze dni w roku to warto zainteresować się oferta wentylatorów i wiatraków. Czerwiec to bardzo dobry miesiąc na zakup tego rodzaju urządzenia. W sklepach znajdziesz pełną ofertą w promocyjnych cenach. Wentylatory znajdziesz między innymi w promocji Lidla. Szczególnie jeden może zasługuje na uwagę. Mowa o wentylatorze kolumnowym STV 50 H1 marki SILVERCREST. W Lidlu kosztuje ona 159 zł oraz z powodzeniem spełni najwyższe oczekiwania. Posiada on 3 prędkości: niską, średnią oraz wysoką, a także możliwość obracania się głowicy. Ma on także wbudowany bezstopniowo, regulowany 120-minutowy timer. Wentylator z promocji Lidla posiada funkcję automatyczne wyłączania się. To urządzenie, które z pewnością pomoże przetrwać upały w mieście i da chwilę wytchnienia od wysokich temperatur.

Zobacz także: Genialny odstraszacz na kleszcze. Wysmaruj siebie oraz zwierzęta, a kleszcze nie będą Cię zauważać. To fachowy sposób, który zdradził leśnik. Warto go poznać przed długim weekendem

i Autor: Materiały prasowe Lidl promocje

Sonda Gdzie są lepsze promocje w Biedronce czy Lidlu? W Biedronce W Lidlu