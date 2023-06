Genialny odstraszacz na kleszcze. Wysmaruj siebie oraz zwierzęta, a kleszcze nie będą Cię zauważać. To fachowy sposób, który zdradził leśnik. Warto go poznać przed długim weekendem

Domowe sposoby na kleszcze? Niezawodny trik, dzięki któremu kleszcze będą Cię omijać

Sezon na kleszcze w pełni. Zanim wybierzemy się na łono natury warto zadbać o swoje bezpieczeństwo. Kleszcze to nieduże pajęczaki, którą swą ofiarę potrafią wyczuć z 20 metrów. Przenoszą one wiele niebezpiecznych chorób, takich jak borelioza oraz odkleszczowe zapalenie opon mózgowych. Narażeni na nie są zarówno ludzie, jak i zwierzęta, w szczególności psy. Warto wiedzieć, jakie naturalne zioła oraz przyprawy odstraszają kleszcze. Jednym z takich trików jest olej kokosowy. Kleszcze nie trawią jego zapachu, a wszystko dzięki zawartemu w oleju kokosowym kwasowi laurynowemu. Przed wyjściem do lasu lub na łąkę posmaruj odkrytą skrótem olejem. Możesz wetrzeć go również w sierść psa.

Czy olej kokosowy na kleszcze jest bezpieczny dla psa?

Olej kokosowy może mieć zbawiennie właściwości dla psa. W niewielkich ilościach poprawi stan sierści oraz skóry zwierzaka. Przyspiesza on proces gojenia się ran oraz działa dezynfekująco. Warto jednak zadbać, by pies nie przyjmował go zbyt dużo ponieważ może się to skończyć problemami z żołądkiem. Zalecana dawka to 1 łyżeczka oleju na 10 kg masy psa dziennie. Olej kokosowy na kleszcze u psa warto wsmarowywać w miejsca, w których pies nie będzie się lizał.

