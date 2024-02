To popularne warzywo może być trujące. Polacy zajadają się nim na potęgę, a sezon tuż tuż...

Stryjenka Stefa miałaby w tym quizie 10/10. Czy wiesz, kto jest kim w rodzinie? Jeśli zdobędziesz połowę punktów, to biegnij do babci na korepetycje

To popularne warzywo może być trujące. Polacy zajadają się nim na potęgę

Spożywanie warzyw i owoców jest niewątpliwe podstawą dobrze zbilansowanej diety. To one dostarczają naszemu organizmowi niezbędnych witamin i minerałów. Jednak jak się okazuje, czasami i niektóre warzywa mogą nas truć! W 2024 roku Ogród Botaniczny w Hamburgu przeprowadził specjalny konkurs na najbardziej trujące rośliny. Pierwszą, niechlubną lokatą pochwaliła się wisteria, zaś na drugim miejscu, ku zaskoczeniu wielu osób, znalazły się szparagi lekarskie. To uwielbiane przez Polaków warzywo, którym w sezonie od maja do końca czerwca, zajadają się na potęgę, może zawierać wiele toksycznych dla ludzkiego organizmu substancji.

Dlaczego szparagi są uznawane za niebezpieczne?

Z badań wynika, że szparagi mają tendencję do absorbowania szkodliwych substancji z gleby. Wśród nich znajdują się m.in. pestycydy, chlorany i metale ciężkie, takie jak kadm. Niestety te związki w większych dawkach mogą być bardzo szkodliwe dla zdrowia i negatywnie wpływać na układ oddechowy, wątrobę czy nerki. Dlatego, jeśli uwielbiasz szparagi to staraj się wybierać te ze sprawdzonych źródeł, na przykład z upraw ekologicznych lub od lokalnych dostawców.