To zdjęcie rodzeństwa sprzed 4 lat poruszyło serca milionów osób. Jak potoczyły się losy chorego chłopca i jego siostry?

To zdjęcie rodzeństwa poruszyło świat

Pełna emocji fotografia, która w 2019 roku obiegła media społecznościowe, z pewnością wielu osobom utkwiła w pamięci. Od jej wykonania minęły już 4 lata. Jaka historia stoi za rozdzierającym serce zdjęciem? Beckett Burge miał zaledwie dwa lata, kiedy jego rodzice dowiedzieli się, że chłopiec zachorował na ostrą białaczkę limfoblastyczną. Becketta czekało wówczas ciężkie leczenie, które obejmowało chemioterapię, transfuzję krwi i przetoczenie płytek. Kaitlin Burge, matka Becketta postanowiła dokumentować na fotografiach walkę syna o zdrowie życie. Jedna z nich stała się viralem w sieci. Zdjęcie, na którym widać jak malutki chłopczyk, wycieńczony chorobą jest pochylony nad toaletą. Tuż obok stoi jego siostra i go wspiera. Aubrey jest starsza od Becketta zaledwie o rok, jednak była przy nim, kiedy tylko jej potrzebował. Kaitlin nie ukrywała, że dzieciństwo jej pociech nie wygląda jak innych rówieśników, a choroba syna dotknęła całą jej rodzinę.

Jak potoczyły się losy chorego na białaczkę Becketta i jego siostry?

Od momentu wykonania zdjęcia minęły już 4 lata. Wiele osób zapewne zastanawia się, jak potoczyły się losy chorego na białaczkę Becketta i Jego siostry Aubrey. Chłopiec przeszedł długie i bolesne leczenie, ale wygrał walkę z nowotworem. W 2021 roku mama poinformowała, że jej syn przyjął ostatnią dawkę chemioterapii. "Jutro wieczorem Bex ma ostatnią chemioterapię i to już koniec! Spędził połowę swojego krótkiego życia na chemioterapii, przez co odłożył swoje dzieciństwo na bok. Mój mały synku, mój wojowniku i superbohaterze, zrobiłeś to wspaniale. Gratuluję, skarbie!" - napisała z ulgą Kaitlin. Wiadomo też, że Beckett żyje tak samo, jak jego rówieśnicy. Poszedł do szkoły, ma swoje pasje. Lubi bawić się klockami, jeździć na rowerze i grać z siostrą na konsoli. - Wspólnie chodzą do szkoły i wracają do domu. Mimo że każde z nich ma swój własny pokój, śpią razem. Tych dwoje łączy nierozerwalna więź. Często są pierwszymi osobami, do których zwracają się wzajemnie o pomoc - mówiła jakiś czas temu Kaitlin w rozmowie z portalem "Today Parents".

