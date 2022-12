Trendy świąteczne 2022. Jakie dekoracje są w tym roku najmodniejsze?

Wiodące trendy aranżacyjne na Święta

W tym roku można wyodrębnić trzy mocne świąteczne trendy. Króluje estetyka Modern Traditional Christmas, czyli klasyczne, nieco nostalgiczne motywy, na przykład dziadek do orzechów, choinka czy piernik. Ozdoby wpisujące się w ten nurt są często wykonane z tradycyjnych surowców, takich jak ceramika, drewno czy szkło.Inną modną stylistyką jest Shabby Chic. Łączy w sobie elegancję oraz urokliwą, romantyczną lekkość pełną koronek i delikatnych wzorów. Dodatki utrzymane w bieli i pastelowych odcieniach oraz popularne motywy konika na biegunach, aniołków czy piór sprawiają, że uzyskujemy ciepłe i przytulne wnętrze.

- Ostatnim wyróżniającym się trendem jest estetyka White Christmas – oparta całkowicie na bieli, kreująca wymarzony, śnieżny klimat.Decydując się na tę stylistykę, warto łączyć biel ze srebrem. Świetnie sprawdzą się na przykład srebrne tace, świeczniki, a także ozdoby choinkowe -podpowiada Agnieszka Strzałkowska ze Strefy Design by Empik.

Modna choinka

Choć klasyczne, okrągłe bombki wciąż nie tracą na popularności, w ostatnich latach coraz większym powodzeniem cieszą się dekoracje retro i eko, szczególnie te nawiązujące do folkloru. W tym sezonie bardzo modne są ozdoby wykonane tradycyjnymi metodami ze szkła, papieru oraz drewna. Zobacz także: Numerologia na rok 2023. Która numerologiczna cyfra przyniesie szczęście w nowym roku? Skupia się na prawdzie i niszczy relacje pomiędzy ludźmi - Wymieniając tegoroczne hity, nie można pominąć motywu dziadka do orzechów. Zapożyczona z baśni postać przywołuje miłe wspomnienia i ducha Świąt. Figurka z pewnością pojawi się w tym roku na niejednej choince – prognozuje Agnieszka Strzałkowska.

Zawieszki – niezależnie od kształtu – stanowią obecnie podstawę choinkowych dekoracji. Odchodzimy od ozdobnych łańcuchów na rzecz kokard lub gałązek.Rośnie też zainteresowanie alternatywami dla tradycyjnego drzewka. Coraz częściej można spotkać się z choinkami z książek, drewnianych listewek czy uformowanymi ze światełek. Kreatywnych rozwiązań jest jednak więcej. Na Empik.com dostępne są na przykład półchoinki, które można łatwo postawić pod ścianą, choinki odwrócone czy sztuczne drzewka w rozmaitych kolorach. Przebojem w Empiku są naklejki na ścianę wielokrotnego użytku, a od kilku lat absolutnym hitem są wieńce bożonarodzeniowe

Nie zanosi się jednak, aby miały szansę wyprzeć choinki. Dekorowanie drzewka jest przyjemną tradycją, na którą niemal każdy z nas czeka co roku z utęsknieniem – dodaje Agnieszka Strzałkowska.

Kolorystyka Świąt w 2022 roku

Najmodniejsze dekoracje świąteczne utrzymane są w kolorach: bordowym, ciemnozielonym, złotym, bieli oraz srebrnym. W ostatnim czasie szczególnie ceniony jest także motyw kraty w odcieniach bordo i ciemnej zieleni, bardzo często w połączeniu z jasnym beżem. - W tym roku warto postawić na to właśnie połączenie – radzi Agnieszka Strzałkowska i dodaje. Jest to niezwykle nastrojowa kompozycja kolorów, a jednocześnie wariacja na temat klasycznych świątecznych barw: bieli, czerwieni i zieleni, które zazwyczaj przełamujemy złotem i srebrem. Towarzyszą nam one od dekad i pozostaną z nami jeszcze bardzo długo – tworzą charakterystyczną, piękną oprawę, do której lubimy wracać. Coraz częściej i odważniej sięgamy jednak w dekoracjach świątecznych po odcienie niebieskiego i granatu.

W kreowaniu atmosfery liczą się nie tylko odpowiednie kolory. Nastrojowy efekt osiągniemy np. dzięki coraz popularniejszym kurtynom świetlnym. Wyjątkowego klimatu w domu od samego progu nadadzą także wieńce na drzwi. Warto postawić również na świece, świąteczne kubki, koce i pościele.

Prezenty dla fanów designu

Święta to okazja nie tylko do popuszczenia wodzy fantazji przy dekoracjach, lecz także prezentach. Na Empik.com i w salonach Empiku wybór ozdób świątecznych i designerskich upominków dla miłośników dobrego wzornictwa jest ogromny. Inspiracji można szukać w zimowym Trendbooku Strefy Design dostępnym na stronie Empik.com/design.

-Naszym bestsellerem jest marka Nadzwyczajnie oferująca wyjątkową, ręcznie zdobioną porcelanę z możliwością personalizacji. Polecamy również produkty ze sklepu Bazylia, na przykład zastawę stołową marki Villeroy & Boch – kolekcja przepełniona jest pięknymi, nostalgicznymi zdobieniami, które zamienią każdy dom w świąteczną bajkę. Zamiłowanie do designu i muzyki łączy marka Fresh’ n Rebel. Jej wysokiej jakości, stylowe słuchawki i głośniki to kolejny hit Strefy Design. Za to świetnym prezentem dla fanów modnych i funkcjonalnych gadżetów będzie kubek termiczny Kambukka – wymienia Agnieszka Strzałkowska.

