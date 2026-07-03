True Touch: zobacz, dotknij, poczuj. Opoczno wprowadza do sprzedaży kolekcje inspirowane zmysłam

True Touch to autorska technologia Opoczno, która pozwala łączyć różne struktury i wykończenia powierzchni na jednej płytce, tworząc nowy wymiar estetyki i designu. Dzięki cyfrowej precyzji oraz wykorzystaniu starannie wyselekcjonowanych materiałów możliwe jest wierne odwzorowanie natury – od subtelnego użyłowienia po bardziej wyraziste akcenty. Matowe, satynowe i błyszczące elementy współistnieją na jednej powierzchni, tworząc głębię, autentyczność i efekt inspirowany naturalnym materiałem.

True Touch: kolekcje inspirowane zmysłami

To właśnie oddziaływanie na zmysły świadczy o wyjątkowości konceptu True Touch. Powierzchnie stworzone w tej technologii angażują wzrok i dotyk: przyciągają spojrzenie, zachęcają, by ich dotknąć, budują poczucie autentyczności. Faktura przestaje być jedynie tłem, a staje się głównym bohaterem aranżacji wnętrza.

Za sensoryczny charakter kolekcji odpowiadają również nowatorskie rozwiązania technologiczne. To one wspólnie budują głębię, strukturę oraz grę światła na powierzchni. Dzięki temu ceramika staje się doświadczeniem bardziej zbliżonym do kontaktu z naturalnym materiałem.

Bardzo dobry odbiór kolekcji True Touch podczas targów Cersaie w Bolonii utwierdził nas, że współczesne powierzchnie powinny działać nie tylko na wzrok, ale na dotyk. Technologia True Touch daje nam możliwość łączenia głębi wzoru, zróżnicowanych wykończeń i wyczuwalnej struktury, dzięki czemu ceramika zyskuje bardziej autentyczny, naturalny charakter. Wyróżnienie dla wzorów Stige i Velluto tytułem Finalisty Dobrego Wzoru jest dla nas dodatkowym potwierdzeniem, że ten kierunek odpowiada na oczekiwania odbiorców poszukujących jakości, innowacji i dopracowanego wzornictwa – mówi Agnieszka Zapolska, Dyrektor ds. Rozwoju Produktu.

Z miłości do kamienia

W kolekcjach inspirowanych kamieniem i marmurem uwagę zwraca naturalna głębia wzoru, autentyczna trójwymiarowość, podkreślony światłem detal i subtelny blask. Kolekcja Stige łączy industrialny charakter metalu z pierwotną siłą kamienia, tworząc wyrazistą, wielowarstwową powierzchnię. Natomiast kolekcja Velluto interpretuje marmur w bardziej subtelny i harmonijny sposób – z delikatnie płynącym użyleniem, satynowym połyskiem i realistyczną strukturą. Marmurową elegancję odnaleźć można także w kolekcjach Arcadia Stone, Balensino, Minelli, Benavente czy Marante, natomiast spokojniejszą, bardziej organiczną estetykę kamienia proponują kolekcje Tessuo Stone, Dolomia, Vilroy, Povolaro, Vincentari i Lunavera.

Naturalna estetyka drewna

Wśród propozycji Opoczno znalazły się również kolekcje drewnopodobne, które wyróżnia naturalny rysunek słojów, subtelna mikrostruktura drewna oraz szlachetne odcienie. Miłośnikom drewna szczególnie przypadną do gustu kolekcje Wood Essence, Wood Pulse i Wood Art. Strippo Wood natomiast interpretuje ten materiał w bardziej dekoracyjny sposób, nawiązując do pionowych lameli, a Alvini Wood łączy naturalny rysunek słojów z geometrycznymi ryflowaniami, tworząc efekt charakterystyczny dla jodełki francuskiej chevron.

Kolekcje True Touch otwierają nowy rozdział w ponad 140-letniej historii Opoczno. To kolejny etap rozwoju marki, która od dekad łączy rzemieślniczą wrażliwość z nowoczesnymi technologiami projektowania i produkcji. Najnowsze kolekcje są wyrazem wieloletniego doświadczenia, estetycznej uważności i dbałości o najmniejszy detal. Dzięki temu Opoczno odpowiada dziś na potrzeby wymagających klientów, architektów i projektantów, pokazując, że współczesne wnętrza można projektować nie tylko z myślą o funkcji i estetyce, ale także o codziennym, zmysłowym doświadczaniu powierzchni

Autor: Opoczno/ Materiały prasowe

Autor: Opoczno/ Materiały prasowe