TVN pokaże w sobotę "najbardziej kobiecy" film w historii? Hit Netflixa w telewizji

2025-10-08 13:35

Szukasz przyjemniej komedii romantycznej na sobotni wieczór? Koniecznie sprawdź program TVN. Stacja wyemituje jeden z klasyków gatunku. Film na co dzień dostępny w serwisie Netflix trafił do polskiej telewizji.

TVN pokaże kultową komedię romantyczną

Seri Brigdet Jones uznawana jest za klasykę komedii romantycznej i choć zarzuca się jej promowanie niezdrowych stereotypów oraz klasyczny szowinizm, to nadal ma ona rzesze fanów. Pierwsze dwie części filmu powstały w 2001 i 2004 roku. Na kontynuację trzeba było czekać aż dwanaście lat i dopiero w 2026 roku premierę miała miejsca trzecia część filmu. Co ciekawe, w lutym 2025 roku światło dziennie ujrzała także czwarta część cyklu - "Bridget Jones: Szalejąc za facetem", ale nie powtórzyła ona sukcesu poprzednich części.

TVN wyemituje trzecią część miłosnych przygód niezdarnej i sympatycznej Brigdet już w najbliższą sobotę, 10 października o godzinie 21:35. Film regularnie dostępny jest na Netflixie, a teraz będzie szansa, aby obejrzeć go w telewizji.

Trzecia część serii "Brigdet Jones" - czy warto?

Zdaniem wielu osób ta seria nie starzeje się dobrze, a przygody głównej bohaterki przypominają rozterki nastolatki z lat 90-tych. Pogoń za idealnym facetem i splot mniej lub bardziej zabawnych wydarzeń nie każdemu przypadnie do gustu. Trzeba jednak przyznać, że książki oraz powstałe na ich kanwie filmy stały się kultowe i przez wiele lat określane były bestsellerami.

- Trzecia odsłona "Dziennika Bridget Jones" jest jak dawno niewidziana znajoma, z którą mieliście kiedyś żywy kontakt – nawet jeśli za nią nie przepadacie i tak jesteście ciekawi, co u niej słychać. Jak układa się życie największej fanki hitu "All by myself"? Nadal pracuje w telewizji nie najwyższych lotów, ale obecnie zajmuje tam lepsze stanowisko, znacznie schudła, ale też się postarzała. I jak się pewnie domyślacie – swoje czterdzieste trzecie urodziny znowu obchodzi samotnie. Tym razem ma do swojej sytuacji więcej dystansu, co w telegraficznym skrócie pokaże nam gładkie muzyczne przejście od wspomnianego kawałka ckliwej Celine Dion do "Jump around" House of Pain. Krótko mówiąc słowami samej bohaterki: "czas przestać popełniać stare błędy i zacząć popełniać nowe" - tak trzecią odsłonę kultowej serii komentuje Ludwika Mastalerz na Filmwebie.

