Ekstremalnie trudny quiz z "Władcy Pierścieni". Ci co oglądali tylko film nie dadzą rady. Na pytaniu 6 wyłoży się prawie każdy

Pod koniec marca podsypuję krzewy malin. Ta odżywka na owocowanie sprawia, że latem zbieram pełne kosze malin. Najlepszy nawóz do malin

Wymieszaj to w dokładnych proporcjach i już w kwietniu rozpocznij podlewanie piwonii. Takich kwiatów jeszcze nie widziałaś. Wiosenna odżywka do piwonii

Bardzo trudny quiz online o "Władcy Pierścieni". Tylko nieliczni poprawnie odpowiedzą na wszystkie pytania

J.R.R. Tolkien stworzył magiczny świat, w którym zakochują się kolejne pokolenia. Peter Jackson przeniósł go na ekrany kin tworząc jedną z najbardziej legendarnych trylogii w historii filmu. Przenieś się z nami do Śródziemia i sprawdź, jak wiele pamiętasz z tego wyjątkowego świata. Ostrzegamy, ten quiz do najłatwiejszych nie należy i tylko prawdziwi znawcy "Władcy Pierścieni" i Śródziemia poradzą sobie z przygotowanymi pytaniami. Komplet punktów zdobędą nieliczni. Rozwiąż nasz quiz i przekonaj się, czy możesz nazywać się prawdziwym fanem twórczości Tolkiena.

Zobacz również nasze inne quizy:

Quiz. Ania z Zielonego Wzgórza czeka na przyjaciółkę od serca. Sprawdź, jak dobrze znasz rudowłosą bohaterkę książki z dzieciństwa

Szybki quiz online na inteligencję. Tylko wyjątkowe osoby dadzą radę zdobyć 8/10 punktów. Większość nie da rady. Sprawdź, w której grupie jesteś

QUIZ. Jak dobrze pamiętasz piosenki z dawnych lat? Potrafisz nucić zapomniane hity, a może polegniesz już na pierwszym pytaniu. Komplet punktów tylko dla wybranych

Quiz. Arcytrudny quiz o Władcy Pierścieni. Tylko prawdziwy fan Śródziemia zdobędzie komplet Pytanie 1 z 11 Jakim wydarzeniem zakończyła się Trzecia Era? Zniszczeniem Jedynego Pierścienia Upadkiem Mordoru Odejściem ze Śródziemia Gandalfa, Froda, Bilba, Elronda oraz Galadrieli Następne pytanie