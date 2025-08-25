Twoje ulubione napoje w nowym wydaniu! Niczym prosto z nadmorskich kurortów

Latem, kiedy słońce praży niemiłosiernie, nie ma nic lepszego niż orzeźwiający, mrożony napój. Czy to będzie domowy sok z sezonowych owoców, pełen witamin i naturalnej słodyczy, czy też kremowy, aksamitny milkshake, który potrafi przenieść nas wprost do beztroskich czasów dzieciństwa. Milkshake'i mają w sobie coś magicznego – pamiętacie Pulp Fiction i niezapomnianą scenę Mii Wallace z Vanillą Coke Float? Albo kultowe milkshaki w Pop's Chock'lit Shoppe z Riverdale, które były świadkiem tylu sekretów i przyjaźni? Nawet w "Powrocie do przyszłości" Marty McFly zamawiał czekoladowy milkshake w latach 50. Te filmowe i serialowe momenty pokazują, że milkshake to nie tylko napój, ale część popkultury i symbol letniego relaksu.

Ninja SLUSHi wyjątkowe urządzenie dla miłośników mrożonych napojów. Sprawdza się zarówno, gdy marzy Ci się mrożony sok, kawa, a nawet dobrze schłodzony drink alkoholowy. To niezwykle łatwe w obsłudze urządzenie, które latem schładza lepiej niż klimatyzacja.

Aby w kilkadziesiąt minut otrzymać swój ulubiony, zmrożony napój nie potrzebujesz, ani kostek lodu, ale wielu składników. Sama procedura jest banalnie prosta. Wystarczy, że wlejesz napój i wybierzesz odpowiedni program. Do wyboru masz

frozen juice – do mrożonych soków

spluhi – do mrożonych napojów typu Coca-Cola

frappé – do mrożonej kawy

milkshake- do napojów na bazie mleka (krowiego oraz roślinnego)

frozen coctail – do mrożonych drinków

Ninja SLUSHi samo przygotuje Twój ulubiony, mrożony napój, a ty nie musisz nic robić. Urządzenie nie wymaga lodu i działa niczym zamrażarka, która jednak zamiast zamrażać maksymalnie płyn sprawia, że ma on niego lodową konsystencję. Warto wiedzieć, że nie każdy napój możesz zamrozić.

W przypadku bezalkoholowych soków oraz napojów ważne jest, aby miała one 5 gramów cukru na każde 100 mililitrów. Gdy cukru jest za mało urządzenie samo Cię o tym poinformuje. W takim przypadku należy dodać 2 łyżki cukru. Możesz sięgnąć także po miód lub syropy słodzone. Podobnie jest w przypadku alkoholi. Nie mogą one zawierać więcej niż 16 proc. alkoholu. W innym przypadku koktajl należy rozcieńczyć.

Ninja SLUSHi pozwoli Ci przygotować wyjątkowe napoje i cieszyć się ich smakiem przez cale lato. Możesz skorzystać zarówno z przepisów dostępnym w ramach instrukcji obsługi, jak i samemu bawić się kolorowymi wariacjami.

