Uczcij ducha przygody z nowym zestawem LEGO® Icons Endurance

Ten składający się z 3 011 elementów model repliki oddaje majestatyczny wygląd słynnego statku w całej jego okazałości, z trzema masztami, dziesięcioma żaglami, powiewającą czerwoną flagą i misternie wykonanym olinowaniem. Szczegółowy, wielopoziomowy pokład, połączony schodami, ma zdejmowane sekcje umożliwiające dostęp do kabin po lewej i prawej burcie oraz do silnika parowego statku. Inne elementy obejmują 4 odczepiane łodzie ratunkowe, kotwicę z łańcuchem i koło sterowe do obsługi steru. Idealny dla kolekcjonerów, którzy pasjonują się historycznymi statkami, a także świetny model do ekspozycji, zawierający solidną podstawę.

Statek Endurance był trójmasztowcem, który w latach 1914–1917 wyruszył w ramach Cesarskiej Ekspedycji Transantarktycznej, uznawanej za ostatnią wielką wyprawę z Heroicznej Ery Eksploracji Antarktydy. Prowadzona przez Sir Ernesta Shackletona, brytyjskiego odkrywcę, ekspedycja miała na celu przemierzenie kontynentu antarktycznego od morza do morza przez Biegun Południowy. Jednak wyprawa stanęła w obliczu poważnych wyzwań, gdy ich statek, Endurance, utknął w polarnym lodzie i ostatecznie został zmiażdżony. Shackleton i jego załoga byli unieruchomieni na lodzie przez wiele miesięcy. Wykazując się niezwykłym przywództwem i determinacją, Shackleton poprowadził swoich ludzi poprzez trudną wyprawę do bezpiecznego lądu.

Zestaw LEGO Icons Statek Endurance będzie dostępny od 29 listopada 2024 roku na www.LEGO.com/Endurance i w sklepach LEGO w cenie 1149,99 zł. Ponadto między 29 listopada a 2 grudnia przy każdym zakupie zestawu EGO® Icons Endurance kupujący otrzymają w prezencie zestaw LEGO® Szalupa Shackletona. Wymagane jest uczestnictwo w programie LEGO Insiders. Promocja trwa do wyczerpania zapasów.

i Autor: materiał prasowy Lego