Uschnięte wrzosy jeszcze da się uratować. Prosty trik sprawi, że odżyją

Wrzosy to bardzo popularne jesienne kwiaty ozdobne, które niestety często usychają i brązowieją, co przeważnie wynika z ich przesuszenia.

Te rośliny najlepiej czują się na słonecznych stanowiskach i w przepuszczalnym, kwaśnym podłożu, a żeby uniknąć zastojów wody, doniczki muszą posiadać otwory odpływowe.

Nie wyrzucaj od razu uschniętych wrzosów. Zanim trafią do kosza, przetestuj ten nieskomplikowany zabieg, dzięki któremu mogą one ponownie zakwitnąć.

Jesienią najczęściej decydujemy się na zakup wrzosów. Choć nie potrzebują one skomplikowanej pielęgnacji, to jednak mają swoje specyficzne wymagania. Niezależnie od tego, czy sadzimy je w ogrodzie, skrzynkach na balkonie czy w doniczkach, kluczowe jest zapewnienie im właściwego podłoża. Najbardziej odpowiada im przepuszczalna, kwaśna ziemia. Preferują nasłonecznione miejsca i bardzo źle tolerują zalegającą przy korzeniach wodę. O tej kwestii należy pamiętać zwłaszcza w trakcie deszczowych, jesiennych dni. Ważne, aby w doniczce znajdowały się otwory odpływowe, zapobiegające gromadzeniu się nadmiaru wody na dnie. W ogrodowych aranżacjach wrzosy najlepiej wyglądają, gdy są posadzone w większych skupiskach. Formują wówczas barwne dywany, dodające życia rabatom nawet wtedy, gdy pozostałe rośliny szykują się do zimowej hibernacji.

Co zrobić, gdy wrzosy usychają? Trik na uratowanie rośliny

Niekiedy krótko po przyniesieniu ze sklepu, rośliny tracą swój mocny kolor, a ich gałązki robią się kruche i suche. Często jest to spowodowane przesuszeniem bryły korzeniowej. Ze względu na płytki system korzeniowy, wrzosy bardzo źle znoszą długie przerwy w podlewaniu. W sytuacji, gdy podłoże ulegnie silnemu wysuszeniu, ratunkiem bywa wodna kąpiel. Wystarczy na kilkanaście minut zanurzyć doniczkę w pojemniku z wodą, co pozwoli ziemi powoli wchłonąć wilgoć. Następnie należy ją wyciągnąć i odczekać, aż reszta wody wycieknie. Pamiętajmy, aby nie pozostawiać wrzosu w wodzie na stałe, ponieważ nadmierne przelanie może spowodować więcej problemów niż pożytku.

Jak pielęgnować wrzosy, aby znów pięknie rosły?

Kiedy roślina zostanie odpowiednio nawodniona, należy przenieść ją w dobrze nasłonecznione miejsce i stale monitorować, czy podłoże jest odpowiednio wilgotne. Ziemia ma pozostawać lekko wilgotna, ale absolutnie nie przemoczona. Oczywiście można ostrożnie usunąć suche pędy, lecz nie zaleca się drastycznego przycinania całego wrzosu. Warto jednak mieć świadomość, że nie każdy uschnięty okaz da się przywrócić do życia. Gdy korzenie uległy gniciu, a wszystkie gałązki całkowicie wyschły, prawdopodobieństwo uratowania rośliny jest bardzo małe. Mimo wszystko, przed wyrzuceniem kwiatu, zawsze warto ocenić jego stan. Często taki nieskomplikowany zabieg pielęgnacyjny pozwala przywrócić wrzosom dobrą formę. Najistotniejsza jest szybka reakcja i zapobieganie drastycznemu przesuszaniu podłoża.

Jak pielęgnować wrzosy i wrzośce

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