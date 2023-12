Ustawiłam empipremnum złociste w tym miejscu i w końcu ma pięknie wybarwione liście. Kwiat rośnie jak szalony

Polacy notorycznie trzymają to w swoich piwnicach, a jest to potencjalnie niebezpieczne. Tych rzeczy lepiej nie wynoś do pownicy?

Epipremnum złociste rośnie w ekspresowym tempie i nie wymaga skomplikowanej pielęgnacji. Jednak czasami zdarza się, że liście żółkną lub są w większości zielone, pozbawione charakterystycznych kremowych plamek. Sprawdź, jak dbać o epipremnum, by cieszyć się jego pięknem.

Ustawiłam empipremnum w tym miejscu i w końcu ma pięknie wybarwione liście. Kwiat rośnie jak szalony

Wiele osób, uważa, że epipremnum wręcz uwielbia słońce. Owszem roślina lubi jasne stanowisko, ale najlepiej rośnie w rozproszonym świetle. Szczególnie gatunek Marble Queen potrzebuje więcej światła niż pozostałe odmiany, ponieważ zawiera mniej chlorofilu. To dzięki dostępowi do światła na liściach tworzą się piękne kremowe przebarwienia. Dlatego, jeśli liście epipremnum z czasem wybarwią się na zielono, wystarczy przenieść kwiat w bardziej nasłonecznione miejsce, a charakterystyczne wybarwienie wróci.

Czego nie lubi epipremnum? Podlewanie, doniczka, ziemia

Najlepszą glebą dla epipremnum będzie specjalna, przepuszczalna ziemia do roślin doniczkowych. Doniczka powinna mieć otwory na spodzie, dzięki którym łatwiej pozbyć się nadmiaru wody. Kiedy korzenie zaczną wychodzić z osłonki, warto przesadzić roślinę do nowej doniczki, większej o jedną trzecią od poprzedniej. Epipremnum podlewamy raz, a porządnie. Po każdym podlewaniu wylewamy nadmiar wody ze spodka. Po porządnym podlaniu, a przed kolejnym czekamy, aż podłoże całkowicie wyschnie. Dwa-trzy razy w tygodniu warto także zraszać roślinę. Od czasu do czasu można ją także wstawić pod prysznic, aby pozbyć się kurzu z liści. Najlepsza do podlewania będzie deszczówka albo miękka odstana woda. Jeśli liście epipremnum zaczną żółknąć, to znak, że roślina jest przelana. Bardzo często przez nadmierne podlewanie liście zaczynają także opadać, a łodygi czernieją. Roślinę można uratować, obcinając żółknące liście i dezynfekując ostrza po każdym cięciu. Zaprzestajemy także podlewania, aż do czasu wyschnięcia ziemi. Innym sposobem jest przesadzenie rośliny. Wtedy trzeba osuszyć korzenie. Warto obsypać je także cynamonem, który ma właściwości grzybobójcze. Tak przygotowaną roślinę przesadzamy do nowego podłoża.

ZOBACZ TEŻ: Ogrodnik radzi, co zrobić, żeby gwiazda betlejemska długo stała i nie gubiła liści. Sprawdź, jak pielęgnować kwiat bożonarodzeniowy

QUIZ: Pełen wyzwań test o kwiatach z PRL-u. Jeśli pamiętasz anginkę, to masz już jeden punkt Pytanie 1 z 10 Zacznijmy od czegoś łatwego. Popularna anginka to kwiat, którym babcie leczyły ból ucha. Jaka jest jego prawdziwa nazwa? Pelargonia pachnąca Anginowiec Begonium Dalej