i Autor: Shutterstock Jak odetkać toaletę

Sposób na sprzątanie

Viralowy trik z TikToka na umycie toalety. Wystarczy, że zrobisz to tak, a spłuczka będzie czysta. Bardzo ważny szczegół podczas czyszczenia toalety

Ten trik z TikToka na czyszczenie toalety zdobywa coraz większą popularność. Dbanie o czystość w łazience to nie tylko regularne czyszczenie deski klozetowej oraz sedesu, to również przecieranie spłuczki. Często zdarza się, że kurz i inne zabrudzenia, które się na niej zbierają niech chcą zejść, a przecieranie ich ściereczką tylko pogarsza sprawę. Pewien tiktoker zdradził na to patent. Okazuje się, że sekret tkwi w ruchach ścierki. Zobacz, jak to zrobić poprawnie.