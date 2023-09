Babciny trik z liściem laurowym. Dodaj go do prania, a kolorowe ubrania staną się jak nowe. Genialne zastosowanie liści laurowych podczas prania

Łebski patent na czyszczenie toalety. Wlej to do spłuczki, a muszla klozetowa będzie lśniła czystością przez długi czas

Jak wyczyścić przypalony garnek lub patelni. Ten sposób naszych babć wraca do łask

Spalenizna na garnkach i patelniach to jeden z najczęstszych problemów w kuchni. Nic dziwnego, wystarczy chwila nie uwagi i jedzenie zaczyna się przypalać. Niestety, pozbycie się jej wcale nie jest tak proste, a zbyt intensywne szorowanie może nieodwracalnie zniszczyć patelnię lub garnek. W takiej sytuacji wybawieniem są babcine sposoby na sprzątanie. To tanie i skuteczne myki, które znano już dziesiątki lat temu. Zwłaszcza w dzisiejszych czasach, gdy wszystko staje się horrendalnie drogie, warto je znać. Zobacz, jak wyczyścić przypalony garnek lub patelnię.

Zobacz także: Hydraulik zdradził swój fachowy sposób na zatkany zlew. Zrobisz to w domu w kilka minut

Sposoby na przypaloną patelnię i garnek. Wykorzystaj sól

Jednym ze sposobów na spalone naczynia jest mieszanka soli kuchennej oraz klasycznego płynu do naczyń. Do przypalonej patelni lub garnka wlej mocno osoloną wodę i pozostaw całość na około 12 godzin. Po tym czasie zagotuj i doprowadź do wrzenia, a następnie przy pomocy płyny do naczyń i miękkiego zmywaka umyj naczynie.

Sposoby na przypaloną patelnię lub garnek. Niezastąpiona soda oczyszczona

Soda oczyszczona i ocet to najlepsze domowe środki myjące! Wsyp około 6 łyżeczek sody do 1/4 szklanki wody utlenionej. Zawartość porządnie wymieszaj i takim roztworem umyj patelnię. Sposób ten sprawdzi się zarówno na mycie patelni w środku, jak i jej spodu. Jeżeli spalenizna jest wyjątkowa oporna możesz namoczyć patelnię w takiej mieszance przez kilka godzin. Pamiętaj, że niektóre patelnie posiadają wyjątkowo delikatną powłokę i należy je myć bardzo delikatnie.

Sonda Stosujesz domowe środki podczas porządków? Tak Nie