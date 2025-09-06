W każdym domu znajdzie sie środek, który ogarnie nawet najgorzej brudny parkiet. Nabłyszcza w tempe ekspresowym

Matowienie paneli podłogowych to powszechny problem, wynikający z niewłaściwych środków czyszczących, nadmiaru płynu lub brudnego mopa.

Aby przywrócić blask, można zastosować komercyjne nabłyszczacze lub wypróbować sprawdzone domowe sposoby.

Odkryj, jak czarna herbata i ocet mogą odmienić wygląd Twojej podłogi i sprawić, że znów będzie lśnić!

Dlaczego panele podłogowe robią się matowe i tracą swój blask?

Matowienie paneli podłogowych to częsty problem. Nawet najlepiej zadbany parkiet może z czasem zacząć matowieć. Powodów takiego stanu rzeczy jest kilka, a do najczęstszych należą:

używanie niewłaściwych płynów do podłóg - preparaty nie dostosowane na paneli mogą pozostawiać na niech matowy nalot,

używanie zbyt dużej ilości płynu do podłóg - nadmiar detergentu nie służy parkietowi. Lepiej aplikować go mniej niż więcej,

brudny mop lub za ciepła woda - na mopie często pozostają niewypłukane resztki detergentów, które mogą powodować matowienie paneli.

Jeżeli Twój parkiet stracił blask to warto rozważyć użycie kupnych nabłyszczaczy lub domowych sposobów.

Wymieszaj to z płynem do podłóg i dokładnie przetrzyj parkiet. W mig odzyska swój oryginalny blask

Świetnym sposobem na zmatowiałe podłogi jest czarna herbata. Mocny napar zaparzony z czarnej herbaty świetnie nabłyszczy panele. Używaj go zawsze wymieszanego z detergentem, aby nie był za mocny. Czarna herbata najlepiej sprawdzi się do odświeżania ciemnych podłóg ponieważ zawarty w niej pigment może przyciemniać parkiet.

Innym sposobem na nabłyszczenie paneli jest niezastąpiony ocet. Może on być naturalnym i ekonomicznym sposobem na nabłyszczenie paneli podłogowych, jednak należy go stosować ostrożnie. Przede wszystkim, ocet należy rozcieńczyć z wodą w proporcji około 1/4 szklanki octu na litr wody. Nadmiar octu może uszkodzić warstwę ochronną paneli. Następnie, lekko zwilżoną mopem (nie mokrym!) podłogę przemywa się tak przygotowanym roztworem. Ocet pomaga usunąć drobne zabrudzenia i pozostawia panele lśniące. Po umyciu warto przetrzeć podłogę suchym mopem z mikrofibry, aby uniknąć smug i zapewnić jeszcze lepszy połysk. Należy pamiętać, aby unikać stosowania octu na panelach laminowanych z uszkodzoną powierzchnią lub na tych, które posiadają specjalne powłoki, dla których ocet może być zbyt agresywny. Warto również przed zastosowaniem na całej powierzchni przetestować roztwór na mało widocznym fragmencie podłogi.