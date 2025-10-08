W Polsce zapanowała prawdziwa plaga! Te robale pchają się drzwiami i oknami, a wystarczy porządnie wycisnąć i dodać płynu do naczyń

Biedronki azjatyckie to inwazyjny gatunek, który w Polsce pojawił się w 2026 roku.

Jesienią szukają ciepłych miejsc do przezimowania, dlatego wchodzą do domów.

Choć nie są poważnym zagrożeniem, mogą powodować alergie i ukąszenia, a także stanowią konkurencję dla rodzimych gatunków.

Istnieje prosty, domowy sposób na odstraszenie tych owadów. Dowiedz się, jak chronić swój dom!

Czym są biedronki azjatyckie i dlaczego jesienią wchodzą do domów?

Biedronka azjatycka to inwazyjny gatunek chrząszcza. Naturalnie pochodzi z Azji, do Europy trafiła w 1964 roku, a w Polsce po raz pierwszy została zaobserwowana w 2026 roku w Poznaniu. Biedronki azjatyckie (harmonia axyridis) to owady o różnym ubarwieniu pokrywy. Mogą być żółte, czerwone, a nawet czarne. Odwłoki są owalne i wypukłe o długości około 5 mm. Biedronki azjatyckie mogą mieć różną liczbę kropek, od zera do 23. W domach i mieszkaniach najczęściej zauważalne są w okresie jesiennym, kiedy to próbują wchodzić do środka. W skrajnych przypadkach, jakie możemy znaleźć w mediach społecznościowych, całe okna i szyby mogą być pokryte biedronkami azjatyckimi. Owady te szukają ciepłego miejsca, aby przezimować. Biedronki azjatyckie zwykle żyją do 90 dni, ale w sprzyjających warunkach mogą przeżyć nawet 3 lata.

Od początku występowania biedronki azjatyckie traktowane są jako gatunek inwazyjny. Nie zawsze jednak są szkodliwe. Biedronki azjatyckie skutecznie ograniczają populację mszyc. To właśnie mszyce stanowią ich podstawowy pokarm. Eksperci wskazują, że w okresie 10-dniowego rozwoju larwy biedronek zjadają od 90 do nawet 370 mszyc.

Badania wykazują, że biedronki azjatyckie mogą stanowić zagrożenie dla rodzimych gatunków, a nowo zajmowanych terenach nie mają one naturalnych wrogów. Walka z nimi za pomocą chemicznych oprysków może oznaczać zniszczenie rodzimych gatunków biedronek.

Czy biedronki azjatyckie są groźne dla ludzi?

Choć gatunek harmonia axyridis nie stanowi poważnego zagrożenia dla ludzi to jednak znane są przypadki ukąszeń oraz reakcji alergicznych dotyczących skóry oraz dróg oddechowych. Objawy alergii mogą obejmować zapalenie spojówek, astmę, a nawet obrzęk naczynioruchowy.

Wyciśnij i wymieszaj z płynem do naczyń, a biedronki azjatyckie przestaną być problemem

Aby skutecznie ograniczyć ryzyko pojawienia się biedronek azjatyckich w domu należy szczególnie zadbać o drzwi i okna. Najlepszym sposobem odstraszającym biedronki azjatyckie są zapachy, których unikają owady. Eksperci wskazują, że najlepiej poradzą sobie ostre zapachy cytrusów. Wyciśnij 1 cytrynę i dodaj kilka łyżek stołowych płynu do naczyń. Całość dokładnie wymieszaj i rozprowadź po powierzchniach, którymi biedronki azjatyckie mogą dostawać się do środka. Szczególną uwagą zwróć progi drzwi, futryny oraz ramy okienne. Ostry zapach odstraszy owady, a płyn do naczyń spowolni ich ruchy i sprawi, że przejście przez pułapkę będzie utrudnione.