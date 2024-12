W święta 48% Polaków sięga po słodkości częściej niż na co dzień – czas na świadome smakowanie!

Panieruj dwa razy i nie zapomnij o tym składniku. Oto jak smażyć karpia, by był soczysty w środku i chrupiący na zewnątrz

Mondelez zachęca do świadomego smakowania także w święta

Ponad 40% Polaków odczuwa wyrzuty sumienia po świątecznych ucztach, a blisko 50% deklaruje, że je więcej w tym czasie niż na co dzień — wynika z badania Omnibus zrealizowanego na zlecenie Mondelez w Polsce1. Zdrowe nawyki są ważne dla Polaków, ale często trudno jest im, w okresie świątecznym, je utrzymać. 33% respondentów nie zwraca uwagi na to, ile je podczas świąt.

Mondelez w ramach długoterminowej kampanii edukacyjnej „Smakuj Świadomie” zachęca konsumentów do uważnego delektowania się każdym kęsem i zwracania uwagi na wielkość porcji. Dzięki wsparciu wewnętrznych specjalistów i zewnętrznej ekspertki, dietetyczki Martyny Smolińskiej, firma promuje podejście łączące zdrowe nawyki z troską o dobrostan psychiczny i pozytywne relacje z jedzeniem. Jak wprowadzić, albo raczej utrzymać zasady świadomego odżywiania, bez restrykcji i wyrzutów sumienia, również podczas świąt? Podpowiadamy!

W ramach zbilansowanej diety jedz to co lubisz

Święta to czas, kiedy jedzenie nabiera wyjątkowego znaczenia i smaku, a rodzinne stoły uginają się od pysznych potraw. I bardzo dobrze! Bo w zbilansowanym odżywianiu nie chodzi o surowe zakazy, ale o znalezienie złotego środka, który pozwoli cieszyć się ulubionymi świątecznymi specjałami w sposób świadomy i zrównoważony. Znaczna część respondentów, bo aż 44% deklaruje, że stara się o to dbać, a 23% je więcej w trakcie świąt, by zrobić komuś przyjemność.

Warto pamiętać, że przy zdrowym podejściu do odżywiania, nie trzeba rezygnować z tradycyjnych przekąsek czy słodkości. Podstawą jest asertywność. Z pomocą przychodzi tu zasada 80/20, która jest nie tylko prosta do wdrożenia, ale również bardzo skuteczna w utrzymaniu zdrowego balansu. Na czym ona polega? 80% Twojej diety powinny stanowić produkty bogate w składniki odżywcze, takie jak warzywa, owoce, produkty pełnoziarniste, a także źródła białka i tłuszczów nienasyconych. Pozostałe 20% to przestrzeń na drobne przyjemności, takie jak kawałek sernika, kilka pierniczków, czy porcja ulubionego makowca. Dzięki temu możesz cieszyć się świątecznymi smakołykami, jednocześnie dbając o równowagę w swojej diecie. 46% respondentów badania deklaruje całkowite odpuszczenie diety podczas świąt kierując się zasadą, że w tym okresie kalorie się nie liczą.

Zbuduj zdrowe relacje z jedzeniem

Zakazy i restrykcje często prowadzą do efektu „pal licho” – dobrze znanego mechanizmu, w którym złamanie jednej zasady, np. podczas świąt, może wywołać lawinę nadmiernego jedzenia, a w konsekwencji poczucia winy. To błędne koło sprawia, że tracimy przyjemność z posiłków i kontrolę nad ilością jedzenia.

– Nie dzielimy produktów na dobre i złe – mówi Martyna Smolińska, dietetyczka i ekspertka w dziedzinie zdrowego stylu życia. – Wszystko zależy od umiaru, okoliczności i naszych potrzeb. Święta to czas wyjątkowy, a zdrowe relacje z jedzeniem oznaczają umiejętność czerpania przyjemności z każdego kęsa, bez zbędnego stresu czy poczucia winy. To klucz, by w pełni cieszyć się tym, co znajduje się na naszym stole – dodaje.

Takie podejście pomaga w budowaniu zdrowszych relacji z jedzeniem, ale także sprawia, że chwile spędzone przy stole stają się źródłem prawdziwej radości i wspomnień, zamiast stresu i wyrzutów sumienia, które po świątecznym ucztowaniu odczuwa 35% badanych Polaków.

Jedz uważnie

Zastanów się, dlaczego sięgasz po jedzenie. Czy to głód fizyczny, chęć spróbowania czegoś nowego, czy może po prostu jedzenie na wyciągnięcie ręki sprawia, że sięgasz po nie automatycznie, bez zastanowienia? A może świąteczna atmosfera zachęca do częstszego sięgania po smakołyki albo próbujesz w ten sposób nagrodzić się za trudny dzień czy poprawić sobie nastrój? Uważność w jedzeniu pomaga lepiej rozpoznać nasze potrzeby, co zwiększa szansę na uniknięcie przejadania się i zapobiega wykorzystywaniu jedzenia jako sposobu radzenia sobie z emocjami

Świąteczny czas, choć pełen radości, bywa przepełniony pośpiechem i chaosem. Łatwo wtedy wpaść w pułapkę jedzenia na autopilocie – szybko, bez zastanowienia, przy okazji innych czynności. Nawet przy świątecznym stole zdarzają się sytuacje, kiedy zamiast rozmów z bliskimi, oglądamy kolejny świąteczny film, niemal nie zauważając, co znajduje się na talerzu. Często prowadzi to do przejedzenia, które w okresie świątecznym odczuwa ponad 45% respondentów.

— W ramach kampanii „Smakuj Świadomie” Mondelez przypomina o wartości uważnego jedzenia. To prosta, ale niezwykle skuteczna praktyka, która polega na pełnym skupieniu się podczas spożywania posiłku, od rozpoznania swoich potrzeb, po zauważenie smaku, zapachu i tekstury danej potrawy — mówi Katarzyna Jung, członkini zespołu zarządzającego ds. korporacyjnych i relacji zewnętrznych, Mondelez Polska i kraje bałtyckie. — Dzięki temu nie tylko zmniejszamy ryzyko przejadania się, ale także czerpiemy większą radość z jedzenia i budujemy bardziej pozytywne relacje z jedzeniem. W święta, gdy wokół nas królują tradycyjne smaki i wyjątkowe dania, uważność pozwoli w pełni docenić ten magiczny czas — dodaje.

Spróbuj poświęcić chwilę, by naprawdę poczuć smak, zapach i teksturę każdej potrawy. Delektuj się każdym kęsem, zwracając uwagę na to, co najbardziej Ci smakuje i jakie odczucia pojawiają się w Twoim ciele podczas jedzenia.

Zwracaj uwagę na porcje

Kuszące świąteczne stoły pełne są różnorodnych, apetycznych potraw, które aż proszą się o spróbowanie. Jednym z najczęściej pojawiających się wyzwań, utrudniających kontrolowanie spożywanych porcji podczas świąt jest różnorodność potraw (tylko 43% respondentów zwraca uwagę na wielkość porcji) oraz ich wyjątkowość. Obecne na stole dania jemy najczęściej tylko w święta (48% wskazań w badaniu Omnnibus). Jednak nadmiar może szybko zamienić radość jedzenia w uczucie ciężkości i dyskomfortu. Aby tego uniknąć, warto podejść do świątecznego biesiadowania z większą świadomością. Nakładanie mniejszych porcji i skupienie na powolnym jedzeniu oraz uczuciu sytości to prosty sposób, by cieszyć się smakiem ulubionych dań, zachowując umiar.

Zaplanowanie rozsądnej ilości potraw może okazać się pomocne, aby nie dojadać przez kolejny tydzień. Jeśli zostanie zbyt dużo jedzenia, możesz je zamrozić w specjalnych workach przeznaczonych do tego celu. Możesz także przekazać jedzenie do jadłodzielni lub lodówek społecznych.

Pamiętaj, że świąteczne jedzenie to nie okazja, by najadać się na zapas, ale moment na celebrację – smakuj, delektuj się, a przy tym dbaj o swoje dobre samopoczucie. Bądź obecny, kiedy jesz. Przeżuwaj dokładnie każdy kęs. Sygnał o sytości dociera do mózgu po 20 minutach od rozpoczęcia posiłku, dlatego często nieświadomie przejadamy się.

Znajdź równowagę między jedzeniem, a aktywnością fizyczną

Święta to nie tylko jedzenie i biesiadowanie przy stole, ale również doskonała okazja, by spędzić czas z bliskimi aktywnie. Wspólny spacer, zabawa z dziećmi na świeżym powietrzu, czy nawet domowe gry ruchowe, to świetne sposoby na zachowanie równowagi między energią spożywaną, a wydatkowaną. Taka aktywność nie tylko pomaga uniknąć uczucia przejedzenia, ale również staje się źródłem radości i budowania wyjątkowych wspomnień. 48% respondentów twierdzi, że dba o ruch w wolnym czasie, a tylko 13% twierdzi, że aktywność fizyczną zwiększa dopiero po świętach, aby spalić nadmiar spożytych kalorii.

Zwracaj uwagę na aktywność fizyczną, która wspiera zdrowe nawyki żywieniowe pozytywnie wpływając nie tylko na zdrowie fizyczne, ale także psychiczne, redukując stres i wzmacniając poczucie bliskości z innymi.

Zwracaj uwagę na emocje związane z jedzeniem

W świątecznym okresie jedzenie może stać się czymś więcej niż tylko smaczną tradycją – bywa sposobem na rozładowanie stresu, poprawę nastroju, czy formą nagrody za intensywne przygotowania. Warto jednak na chwilę się zatrzymać i zastanowić, czy sięgamy po kolejny kawałek ciasta, bo rzeczywiście mamy na niego ochotę, czy może dlatego, że próbujemy złagodzić napięcie lub odreagować emocje. Z badań wynika, że około 50% Polaków je więcej słodkich przekąsek w tym okresie.

Święta to idealny moment, by skupić się na tym, co naprawdę przynosi radość i odprężenie. Świadome podejście do jedzenia, połączone z poszukiwaniem alternatywnych form relaksu, pomaga nie tylko uniknąć przejadania się, ale także pełniej cieszyć się atmosferą tego wyjątkowego czasu. Drobna przekąska spożywana dla przyjemności smakuje jeszcze lepiej, kiedy po niej czekają nas wspólne, pełne radości aktywności, które tworzą niezapomniane wspomnienia.

Celebruj relacje – jedzenie jest ich częścią

Święta to przede wszystkim czas dla rodziny i bliskich, kiedy stół staje się centrum nie tylko kulinarnej uczty, ale także przestrzenią do dzielenia się historiami, wspomnieniami i chwilami radości. To wyjątkowy moment, by zatrzymać się w codziennym pośpiechu i w pełni docenić obecność tych, którzy są dla nas ważni. Wspólne chwile przy stole mają moc wzmacniania więzi i budowania wspólnoty, której często brakuje w zabieganej codzienności.