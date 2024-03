Wielka oferta w Lidlu na Wielkanoc. Automat do pieczenia chleba 100 zł taniej!

Zapewnienie, żeby wszystko było gotowe na czas i w odpowiedniej jakości, to częste wyzwanie podczas przygotowań do świąt. Dlatego z propozycją przychodzi sam szef kuchni, Karol Okrasa, polecając robot planetarny SilverCrest 600W, który będzie dostępny w sklepach Lidl Polska w promocyjnej cenie od poniedziałku, 18 marca, do środy, 20 marca! Użytkownicy aplikacji Lidl Plus kupią go 50 zł taniej, w cenie 199 zł1/zestaw. Dzięki niemu, przygotowanie wielkanocnych wypieków będzie łatwiejsze i szybsze. Urządzenie wyposażone jest w hak do ugniatania, ubijaczkę oraz trzepaczkę, zapewniając idealną konsystencję i puszystość każdego ciasta.

Co jeśli przygotujemy zbyt dużo jedzenia? Sieć proponuje zgrzewarkę próżniową SilverCrest, którą z aplikacją Lidl Plus od poniedziałku, 18 marca, do środy, 20 marca będzie można kupić 50 zł taniej, już za 99 zł2/zestaw, a w nim: zapasowa uszczelka, rolka folii o długości 3 m, 2 węże próżniowe i 3 adaptery do zaworów próżniowych. Urządzenie sprawdzi się idealnie do zamykania próżniowego i zgrzewania, gotowania sous-vide i konserwacji żywności oraz łatwego utrzymania porządku w lodówce, a tym samym – nasze jedzenie zachowa trwałość i świeżość na dłużej. Do zestawu można dokupić folie w różnych szerokościach już od 27,99 zł/zestaw.

Teraz każdy może stać się prawdziwym mistrzem pieczenia, tworząc swoje ulubione chleby i ciasta w wygodny i prosty sposób. Od poniedziałku, w sklepach Lidl Polska będzie dostępny automat do pieczenia chleba i ciast SilverCrest, który kupimy aż o 100 zł taniej, w cenie 199 zł3/zestaw. W urządzeniu znajduje się 8 przepisów do zaprogramowania, a dzięki szybkiemu, 80-minutowemu programowi pieczenia, możemy cieszyć się świeżym, domowym chlebem w mgnieniu oka.

Świąteczna kaczka, chrupiący kurczak… Sieć sklepów Lidl Polska proponuje żaroodporną brytfannę z odlewu aluminiowego Ernesto 5,7 l (99 zł/zestaw), która sprawdzi się do każdego rodzaju kuchenek, a także jest bezpieczna do mycia w zmywarce, co ułatwia jej czyszczenie i utrzymanie w doskonałej kondycji. Co więcej? Od poniedziałku w sklepach pojawi się grill kontaktowy 2000 W SilverCrest (219 zł4/zestaw), na którym, dzięki trzem funkcjom – grill kontaktowy, opiekacz do panini, grill stołowy (otwierany do kąta 180°), będzie można przygotować różnego rodzaju dania i zaskoczyć swoich gości chrupkością i soczystością mięsa czy warzyw. A kiedy zabraknie miejsca do gotowania lub smażenia – w sklepach Lidl Polska będzie można kupić podwójną płytę indukcyjną SilverCrest 349 zł5/zestaw.

Przy przygotowywaniu świątecznych potraw, niezwykle pomocna może okazać się maszynka do mielenia mięsa Zelmer 1000W, tym bardziej, że od czwartku, 21 marca, klienci będą mogli zakupić ją o 50 zł taniej, już za 169 zł/szt6. Dzięki niej, przygotowanie własnych kiełbasek czy pasztetu nie będzie stanowiło problemu.

Wielkanocny stół nie może obyć się bez stylowej zastawy. Od czwartku, 21 marca, w ofercie Lidl Polska pojawi się porcelana Chodzież z kolekcji Dalia, którą będzie można nabyć w specjalnej ofercie, 50% taniej7 za drugi produkt. To pełna wdzięku propozycja dla osób, które cenią sobie połączenie delikatności oraz ponadczasowości. Oferta dostępna jest tylko w sklepach stacjonarnych.

