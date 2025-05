Wiosenny grill bez stresu - wszystko gotowe, zanim przyjdą goście

"Ona by tak chciała - parodia matki" skradnie wasze serca! Oto cała prawda o macierzyństwie

Sałatki – proste, wygodne, smakowite

Sałatki to jedna z najwygodniejszych form plenerowego jedzenia – łatwe do przyrządzenia i zapakowania, orzeźwiające podczas ciepłych dni. Ich smak w dużej mierze zależy od sosu, który łączy wszystkie składniki i nadaje im charakteru. Wiosną i latem świetnie sprawdzą się trzy propozycje od Knorr.

Opcja inspirowana śródziemnomorską klasyką to Knorr Sos Sałatkowy Grecki – z szalotką, natką pietruszki i ziołowym akcentem. Idealnie podkreśla smak pomidorów, ogórka, czerwonej cebuli i sera feta, tworząc z nimi pyszną wiosenną sałatkę.

Miłośnicy kuchni włoskiej docenią Knorr Sos Sałatkowy Włoski – kompozycję ziół takich jak bazylia, oregano i tymianek. Aromatyczna i uniwersalna świetnie pasuje do makaronowych sałatek oraz wariacji ze świeżych warzyw, takich jak ogórek, pomidor czy rukola.

Dla fanów ziołowych nut doskonałym wyborem będzie Knorr Sos Sałatkowy Koperkowo-Ziołowy. Subtelność koperku i szczypiorku doskonale współgra z młodymi ziemniakami, jajkiem na twardo czy delikatną rybą. W połączeniu z jogurtem tworzy też pyszny, aromatyczny dip.

Grilluj z aromatem – przyprawy do dań z rusztu

Grill ma swoje niepodważalne, kluczowe miejsce w wiosenno-letnim repertuarze. Niezależnie od tego, czy na ruszcie lądują warzywa, mięso czy ich roślinne alternatywy – odpowiednie przyprawy potrafią wydobyć z nich wszystko, co najlepsze. Knorr proponuje kompozycje dopasowane do różnych składników i stylów gotowania – od klasyki po ziołowe wariacje.

Do warzyw polecamy Knorr Przyprawę do Warzyw z Grilla – z dodatkiem cebuli, czosnku i starannie dobranych ziół. Idealnie podbija smak cukinii, papryki czy bakłażana, nie dominując ich naturalnych aromatów.

Fani ziołowych akcentów z pewnością sięgną po Knorr Przyprawę do Mięs z Rozmarynem. Jej bazą jest rozmaryn, wzbogacony o bazylię, oregano i majeranek – mieszanka, która świetnie komponuje się z cielęciną, wieprzowiną czy jagnięciną.

Na bardziej uniwersalne potrzeby odpowiada Knorr Przyprawa do Mięs – zawierająca selekcję aromatycznych ziół i przypraw, takich jak papryka i natka pietruszki. To dobry wybór do karkówki czy szaszłyków – takiego mięsa po prostu trzeba spróbować!

Jeśli w Twoim grillowym menu pojawia się drób, proponujemy sięgnąć po Knorr Przyprawę do Złotego Kurczaka. Dzięki połączeniu papryki, kurkumy i pieprzu cayenne mięso zyskuje złocisty kolor i apetyczną, lekko chrupiącą skórkę.

Chłodniki i zupy na zimno – idealne na większe spotkania

Zupy na zimno – takie jak chłodnik litewski, klasyczne gaspacho czy krem z ogórka – doskonale odnajdują się w roli głównego dania lub przystawki na plenerowym stole. Kluczem do ich smaku jest dobra baza – wystarczy odrobina esencjonalnego wywaru, by nawet proste danie zamienić w prawdziwą ucztę.

Knorr Bulion Warzywny 6L to kompozycja suszonych warzyw, natki pietruszki oraz listków lubczyku – aromatycznej przyprawy o głębokim, korzennym zapachu. Na bazie tego bulionu z powodzeniem przygotujesz chłodniki, warzywne kremy i zupy, które doskonale pasują do wiosennego i letniego menu.

Chrupiący kurczak – do tortilli, kanapek i dipowania

Złocisty kurczak w chrupiącej panierce to klasyka, która doskonale sprawdza się w piknikowym wydaniu – zawinięty w tortillę, włożony do kanapki lub podany w formie mini kąsków z dipem. Fixy Knorr to szybkie i wygodne rozwiązanie, dzięki któremu mięso zyskuje idealną teksturę – soczyste w środku i apetycznie chrupiące z zewnątrz.

Fanom wyrazistych smaków z pewnością przypadnie do gustu Fix Chrupiący Kurczak z Czosnkiem –wystarczy dodać jajko i mięso, aby uzyskać idealne nuggetsy, panierowane kotlety, czy aromatyczne udka z kurczaka.

Fix Chrupiący Kurczak Serowy, to propozycja dla tych, którzy kochają serowe nuty – panierka zawiera aż cztery rodzaje sera: cheddar, mozzarellę, goudę i emmentaler.

Jeśli szukasz delikatnej ostrości na talerzu, Fix Chrupiący Kurczak z Papryką spełni te oczekiwania. Paprykowy smak, lekka pikantność i chrupiąca panierka sprawiają, że kurczak świetnie komponuje się z salsą, warzywami czy pieczonym batatem.

Wszystkie fixy z powodzeniem można wykorzystać także w daniach w wersji roślinnej – panierowany kalafior, pieczarki czy tofu zyskają dzięki nim wyjątkową chrupkość i apetyczny aromat.

Piknikowy must have – torba termoizolacyjna

Przy planowaniu pikniku nie zapomnij o torbie termoizolacyjnej – pozwoli zachować świeżość sałatek, napojów i przekąsek, nawet w pełnym słońcu. To must have, który zapewnia komfort podczas dłuższych wypraw na łono natury.

