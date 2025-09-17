Wkładam do szafek kilka sztuk, wołek zbożowy nie ma szans. Naturalny sposób na pozbycie się szkodnika, który sieje spustoszenie w kuchni

Jest równie uciążliwy, jak mole spożywcze i wywołuje obrzydzenie. Uwielbia takie produkty jak ryż, kasze czy makarony. Wołek zbożowy to niewielki, brązowy chrząszcz o długości około 3-5 mm. Charakteryzuje się wydłużonym ryjkiem, który służy mu do drążenia otworów w ziarnach zbóż.

Wołek zbożowy, jak go rozpoznać?

Najłatwiej zauważyć dorosłe osobniki wołka, które spacerują po szafkach, półkach lub bezpośrednio po produktach. Owady drążą charakterystyczne małe dziurki w ziarnach zbóż, ryżu czy kasz. W szafkach kuchennych, gdzie przechowywane są makarony, kasze czy ryż mogą pojawić się także pajęczynowate nitki i grudki, to odchody larw wołka. Możemy także zauważyć drobny, mączny pył, który zostaje po żerowaniu szkodnika. Jeśli zauważymy takie objawy, musimy działać szybko.

Wołek zbożowy, jak się go pozbyć z kuchni?

Żeby pozbyć się wołka zbożowego z kuchennych szafek, trzeba je dokładnie opróżnić. Umyć wodą z octem wszystkie półki i zakamarki. Produkty, które znajdowały się w szafce, musimy dokładnie przejrzeć. Nawet jeśli nie ma w nich wołków, ale w opakowaniach są dziurki i pajęczyny, powinniśmy je wyrzucić. Produkty, które wydają się niezainfekowane, można przesiać przez sito, aby usunąć ewentualne larwy lub jaja. Produkty, które chcemy uratować, można włożyć do zamrażarki na co najmniej 72 godziny. Niska temperatura zabije wołki i ich larwy. Alternatywą może być piekarnik nagrzanym do 60 stopni C, wkładamy do niego podejrzanie wyglądające produkty na około godzinę. Trzeba jednak kontrolować temperaturę, aby nie przypalić produktów. Po tych zabiegach warto postawić na profilaktykę.

Czego nie lubi wołek zbożowy?

Wołki nie lubią zapachu liści laurowych, dlatego umieść kilka w szafkach i pojemnikach z produktami zbożowymi. Podobnie działają na nie goździki. Umieść kilka goździków w woreczku z gazy i zawieś w szafce. Wołki nie znoszą także zapachu czosnku. Jeśli Tobie on nie przeszkadza, włóż kilka ząbków do szafy.

Wołek zbożowy w kuchni. Jak się zabezpieczyć?

Oprócz naturalnych odstraszaczy takich jak liście laurowe czy goździki warto także postawić na inne bariery, które trudno pokonać owadom. Przechowuj produkty zbożowe w szczelnych, szklanych lub plastikowych pojemnikach. Zapobiegnie to rozprzestrzenianiu się wołków i ochroni produkty przed zainfekowaniem. Regularnie sprzątaj szafki i półki, aby zapobiec gromadzeniu się resztek jedzenia, które mogą przyciągać wołki. Sprawdzaj produkty zbożowe przed zakupem pod kątem obecności szkodników. Używaj najstarszych produktów zbożowych w pierwszej kolejności, aby zapobiec ich przeterminowaniu i zainfekowaniu.

