Wlewam 3 krople do wody i przecieram meble. Problem z głowy na kilka dni, a meble lśnią jak nowe. Sposób na kurz na meblach

Mikołajki 2023. Skąd wzięło się to święto i zwyczaj dawania prezentów 6 grudnia? Historia mikołajek

Weź 10 zł i idź do apteki. Kupisz najlepszy środek zapobiegający zamarzaniu uszczelek w aucie. W najgorszy mróz bez problemu otworzysz drzwi

Wlewam 3 krople do wody i przecieram meble. Kurzu nie widać przez wiele dni, a meble lśnią jak nowe

Jednym z etapów porządków domowych jest wycieranie kurzu z mebli. Niestety czasami nasza praca wydaje się nie mieć końca i już kilka godzin po przetarciu powierzchni, ponownie widać na niej powłokę kurzu. Czy można temu skutecznie zaradzić, aby nie musieć codziennie myć regałów w swoim domu? Tu warto wykorzystać znany niewielu osobom, ale naprawdę skuteczny sposób na wycieranie mebli, który sprawi, że kurz nie pojawi się na nich przez wiele dni, a do tego będą lśnić. Ten domowy płyn doskonale zastąpi popularne środki czyszczące. Wystarczy do wody dolać trzy krople gliceryny, dokładnie wymieszać i zmoczyć w tym roztworze ściereczkę z mikrofibry. Następnie przecieramy meble. Gliceryna działa antystatycznie, co oznacza, ze będzie dosłownie odpychać kurz. Dodatkowo ma właściwości nabłyszczające powierzchnię.

Co zrobić, aby kurz nie zbierał się na meblach?

Zanim przejdziemy do sprzątania i wycierania kurzu to warto wcześniej wykonać kilka czynności, które pomogą w ograniczeniu kurzu w powietrzu. Oto ważne sposoby, które sprawią, że kurz nie będzie zbyt szybko osiadał na meblach i było go mniej. Przestrzegaj tych zasad:

unikaj ustawiania zbędnych przedmiotów na półkach,

regularnie pierz dywany i firanki,

ogranicz liczbę zasłon i obrusów w domu,

często wietrz mieszkanie.