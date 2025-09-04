Wojciech Szczęsny jeszcze nigdy tego nie powiedział aż do teraz. „Udało mi się powiedzieć całą prawdę o sobie bez krzywdzenia innych”

Dokument o życiu Wojciecha Szczęsnego pojawi się na Prime Video w październiku 2025 roku.

Film ma pokazać intymny portret bramkarza, jego drogę od Agrykoli i Legii, przez Arsenal, Juventus, aż po transfer do Barcelony.

Dokument pokaże również codzienne życie Szczęsnego, jego relacje rodzinne z Mariną Łuczenko i dziećmi oraz skomplikowane relacje rodzinne.

Wojciech Szczęsny to postać, która na stałe wpisała się w polską popkulturę, wykraczając daleko poza świat sportu. Jego nazwisko zna każdy, niezależnie od zainteresowania piłką nożną. Stał się rozpoznawalną marką, symbolem sukcesu i profesjonalizmu. Jego związek z piosenkarką Mariną Łuczenko od lat budzi zainteresowanie fanów. Ich ślub był szeroko komentowany, a wspólne zdjęcia regularnie pojawiają się w prasie i portalach plotkarskich. Para chętnie dzieli się swoim życiem prywatnym, co dodatkowo podsyca zainteresowanie. Jego kariera i życie osobiste stanowią inspirację dla wielu młodych sportowców. Polski bramkarz jest także częstym bohaterem memów i internetowych żartów. Zazwyczaj zachowuje dystans do siebie i z humorem reaguje na tego typu sytuacje. I choć wielu wydaje się, że dzięki mediom społecznościowym wiemy o Wojciechu Szczęsnym wszystko, to najnowszy dokument ma pokazać Szczęsnego, jakiego nie znamy.

„Szczęsny" na Prime Video

Prime Video zapowiada premierę dokumentu „Szczęsny" na 10 października 2025. Jak zapewniają twórcy filmu, będzie to intymny portret Wojciecha Szczęsnego. Produkcja ma przedstawiać wybitnego polskiego bramkarza bez retuszu. Widz będzie miał okazje prześledzić zawodową drogę piłkarza: od Agrykoli i Legii, przez Arsenal, aż po Juventus, gdzie zastąpił Buffona i spektakularny transfer do Barcelony.

- Widzowie będą mieli wgląd nie tylko w kulisy kariery, ale też w codzienność: życie rodzinne z Mariną Łuczenko i ich dziećmi oraz skomplikowane relacje rodzinne. To opowieść o pasji, determinacji i ambicji, ale także o cenie, jaką płaci się za grę na najwyższym poziomie, odsłaniając mniej znane oblicze Szczęsnego – ojca, męża i syna – informuje Prime Video.

Producentem filmu dla Prime Video jest Papaya Films. Producentem kreatywnym jest Kacper Sawicki, a reżyserem James Poole.

