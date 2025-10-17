Wózki w Biedronce w całej Polsce są pełne. Polacy robią wielkie zapasy? Masło, mleko i słodycze gratis. Czy coś zostanie na półkach?

Biedronka wprowadziła niespotykane promocje, wywołując ogromne zainteresowanie i kolejki przed sklepami.

Oferta obejmuje żywność z długim terminem ważności, idealną na Boże Narodzenie, w tym cukier, masło i mleko w atrakcyjnych pakietach.

Promocje typu "kup kilka, reszta gratis" oraz zniżki na słodycze Kinder i Merci kuszą do robienia zapasów.

Sprawdź, jakie konkretnie produkty objęte są super promocjami i co warto kupić, aby zaoszczędzić!

Takich promocji w Biedronce dawno nie było! Tłumy stały przed sklepami

Polacy kochają promocje. W badaniu UOKiK aż 80 proc. ankietowanych przyznało się, że chętnie korzysta z promocji i to właśnie one są głównym kryterium przy wyborze sklepu stacjonarnego. nic zatem dziwnego, że gdy Biedronka ogłosiła swoje najnowsze promocje to w wielu sklepach ustawiły się kolejki niczym w PRL-u. Jak podaje serwis biznesinfo.pl tłumy ustawiały się jeszcze przed otwarciem niektórych Biedronek. Skąd takie poruszenie?

Najnowsza gazetka promocyjna Biedronki obfituje w przeceny żywności z długim terminem ważności. W promocji są wszelkiego rodzaju towary, które przydadzą się na Boże Narodzenie. Większość promocji Biedronki oparta jest na zasadzie kup kilka sztuk, a pozostałe kilka dostaniesz gratis.

Co kupisz w promocji Biedronki?

Bardzo atrakcyjnie wygląda promocja na cukier. Powiedzmy sobie szczerze, cukier to podstawa wigilijnych wypieków. Warto zatem zaopatrzyć się w dodatkowe kilogramy. W promocji Biedronki przy zakupie 3 opakowań cukru za każde z nich zapłacisz tylko 1,99 zł. Co ważne, do wyboru są różni producenci cukru. Limit dzienny wynosi 9 kg cukru na jedną kartę Moja Biedronka.

To jednak nie wszystko. W promocji Biedronki znalazło się także masło. To chyba ulubiona promocja Polaków. Ceny regularne masła potrafią przyprawiać o zawrót głowy. W Biedronce kupując 4 kostki masła Mlekovita 2 dodatkowe dostaniesz gratis. To dobra cena, aby zrobić zapasy na wiele tygodni. W promocji 3+3 znajdziesz także mleko, które w parze z masłem stanowi podstawę wielu wypieków.

Jak mleko to może warto pomyśleć o gorącej czekoladzie. W najnowszej promocji Biedronki kupisz wszystkie słodycze Kinder 2+1. Do wyboru są uwielbiane przez dzieci batoniki oraz czekoladowe jajka z niespodzianką. Dorośli miłośnicy słodkości powinni zainteresować się promocją na czekoladki Merci, które kosztują jedynie 14,99 zł przy zakupie 2 sztuk.

