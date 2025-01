Wrzuć 10 listków tego do wanny i zanurz się na 15 minut. Ten sposób odmieni Twoje życie. Stres i napięcia puszczą, a ty poczujesz się lepiej

Wystarczy 10 listków tej przyprawy, a poczujesz się lepiej. Odprężająca kąpiel

Nic tak nie odpręża jak ciepła kąpiel po długim dniu. Aby była ona jeszcze skuteczniejsza warto dodać do wody relaksujące przyprawy. Liście laurowe znajdują zastosowanie nie tylko w kuchni, ale także świetnie pomagają redukować napięcia i stres. Wiele osób używa liści laurowych do domowych kadzideł. Ich zapach rewelacyjnie relaksuje oraz oczyszcza atmosferę. Liście wawrzynu możesz wykorzystać także do kąpieli. Do wanny wrzuć około 10 listków laurowych oraz kilka kropel ulubionego olejku eterycznego. Świetnie sprawdzi się olejek herbaciany, eukaliptusowy lub lawendowy. Zanurz się w tak przygotowanej kąpieli na kilkanaście minut. Zamknij oczy i pozwól swojemu ciału się zrelaksować. Od razu poczujesz się lepiej. Aromat liści laurowych pomoże zredukować napięcie mięśni i pomoże Ci się rozluźnić. Taka odżywcza kąpiel będzie zbawienna po długim dniu. Od razu poczujesz się lepiej. Umysł się oczyści, a ciało zrelaksuje.

Zdrowotne właściwości liści laurowych - dlaczego warto wykorzystywać je nie tylko w kuchni?

Liście laurowe najczęściej używane są w kuchni. Dodają smaku oraz aromatu wielu potrawą. Często dodaje się je do zup praz mięsnych sosów. Jednak liście laurowe sprawdzą się nie tylko podczas przygotowywania posiłków. Często polecane jest palenie liści laurowych. Wydzielane przez nie olejki eteryczne koją nerwy i poprawiają atmosferę w całym domu. Dobrze wpływają także na górne drogi oddechowe i mogą łagodzić objawy niektórych infekcji. Liście laurowe świetnie sprawdzą się także w szafach. Włożone między ubrania odstraszają mole, a latem przepędzają komary. Magiczne właściwości wawrzynu znane były już setki lat temu. Dawniej wierzono, że liście laurowe schowane pod poduszkę odganiają złe duchy oraz niwelują koszmary senne.