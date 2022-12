i Autor: shutterstock Wstydzisz się iść na pasterkę, bo fałszujesz? Mamy na to sposoby. Sprawdź, jak szybko zacząć śpiewać lepiej

Boże Narodzenie 2022

Wstydzisz się iść na pasterkę, bo fałszujesz? Mamy na to sposoby. Sprawdź, jak szybko zacząć śpiewać lepiej

Tradycyjnie kolędy śpiewamy od mszy o północy z 24 na 25 grudnia czyli Pasterki. Wspólne kolędowanie tworzy niesamowity, radosny klimat Bożego Narodzenia nie tylko podczas świąt ale także długo po nich. W Polskiej tradycji można je śpiewać aż do 2 lutego czyli święta Ofiarowania Pańskiego. Choć dla niektórych publiczne kolędowanie może być krępujące, to właśnie podczas pasterki ma największą moc. Mamy sposoby na to, by szybko zacząć śpiewać lepiej.