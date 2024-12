Dwa składniki, które większość osób ma w kuchennej szafce wystarczy dodać do wody, aby choinka nie gubiła igieł. Jednak ten sposób nie zadziała, jeśli nie zwrócimy uwagi na to, w jakim stanie jest drzewko, które kupujemy. Ważne jest także, by po zakupie odpowiednio przyciąć żywą choinkę, zanim wstawimy ją do stojaka. Oto proste sposoby na przedłużenie trwałości żywej choinki.

Wsyp 4 łyżki do wody, a żywa choinka nie zgubi igieł. Oto jak dbać o choinkę

To, czy choinka będzie cieszyła nasze oczy nie tylko w święta, ale także po nich, zależy w dużej mierze od tego, jakie drzewko kupimy. Bez względu na to, czy jest to świerk, czy sosna, jej igły powinny mieć intensywny zielony kolor. Pamiętajmy, by kupować choinki z pewnego źródła i na otwartej przestrzeni. Świeżo ścięte iglaki mają bardzo wyraźny zapach. Gałązki są elastyczne i nie łamią się. Warto zrobić także test igły – „pogłaskać gałązkę pod włos”. Gdy już kupimy wymarzone drzewko, trzeba dać mu chwilę na aklimatyzację. Zostawić w cieplejszym pomieszczeniu niż plac z choinkami, ale nie tak ciepłym, jak np. salon, który docelowo będzie zdobić. Drzewko w doniczce warto raz w tygodniu podlewać nawozem do roślin zielonych. Żeby ścięta choinka nie gubiła igieł, przed osadzeniem jej w stojaku, warto przyciąć pieniek o około 3 cm i włożyć drzewko do wiadra z ciepłą wodą (nie może być gorąca!). Dzięki temu iglak dobrze się nawodni i dłużej pozostanie świeży. Jednak nawet po takim zabiegu nie możemy zapominać o stałym dostępie do wody. Choinki, jak wszystkie inne rośliny zielone, potrzebują do życia różnego rodzaju mikroelementów. Dlatego nie wolno nam zapomnieć o codziennym dolewaniu wody do stojaka. Żeby odżywić drzewko i przedłużyć jego trwałość, możemy przygotować miksturę ze składników, które każdy ma w kuchni. Wystarczy dodać do wody sól i cukier. Nie wolno przesadzać z proporcjami — po 2 łyżki soli i cukru na litr wody. Pamiętajmy też, żeby nie ustawiać żywej choinki w ciepłym miejscu, a już na pewno nie w pobliżu kaloryfera. Warto też zainwestować w ledowe światełka, które emitują mniej ciepła i nie obciążają drzewka.

