Wsyp do buteleczki 3 łyżki, wstrząśnij i nałóż na brudne fugi na podłodze. Gęsty płyn wyżre brud bez szorowania. Czyszczenie fug podłogowych

Wsyp do buteleczki 3 łyżki, wstrząśnij i nałóż na brudne fugi na podłodze

Czyszczenie fug na podłodze to zadanie, które z pewnością nie należy do najłatwiejszych czy przyjemnych. Zwłaszcza w sytuacji, kiedy nie robiliśmy tego od dłuższego czasu, może się okazać, że brud, błoto, czy tłuszcz na dobre weszły w obszar między płytkami i czeka nas nie tylko pracochłonne szorowanie, ale konieczne jest użycie silnego detergentu. Czym czyścić fugi, aby przywrócić im pierwotną czystość? Można zastosować specjalne płyny do mycia fug, które są dostępne w sklepach. Jeśli jednak należysz do osób, które wolą ekologiczne sposoby na sprzątanie domu, to wypróbuj domowy płyn do czyszczenia fug, który w kilka minut rozpuści brud, nawet ten utrwalony i przywróci spoinom płytek dawny wygląd i biały kolor. Jak go przygotować? Wsyp do buteleczki 3 łyżki sody, wstrząśnij, a kiedy proszek się rozpuści, nałóż na brudne fugi na podłodze.

Gęsty płyn do czyszczenia fug podłogowych wyżre brud

Taki gęsty płyn do czyszczenie fug podłogowych przygotujesz z dwóch składników: wody utlenionej i sody oczyszczonej. Taki płyn czyszczący świetnie sprawdzi się w przypadku jasnych fug, gdyż oprócz właściwości czyszczących, wybiela spoiny płytek. Soda oczyszczona, która ma ona właściwości ścierające i dzięki nim pomaga usunąć zanieczyszczenia mechanicznie. Z kolei woda utleniona z łatwością usuwa przebarwienia i plamy, przywracając fugom jasny kolor. Dlatego to duet idealny w walce z brudem w fugach.

Czyszczenie fug na podłodze domowym sposobem

Jak przygotować taki płyn do czyszczenia fug? Do buteleczki z wodą utlenioną wsyp trzy łyżki sody oczyszczonej i wstrząśnij. Kiedy soda całkowicie się rozpuści, rozprowadź płyn na brudnych fugach na podłodze. Pozostaw go na ok. 30 minut. W przypadku bardzo uporczywych zabrudzeń możesz wydłużyć ten czas do godziny. Po upływie czasu działania wyszoruj spoiny szczoteczką, wykonując energiczne ruchy. Na koniec spłucz dokładnie fugi czystą wodą. Możesz użyć gąbki lub ściereczki, aby usunąć resztki płynu i osusz. Fugi będą czyste, a do tego perfekcyjnie białe.