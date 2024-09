Wsypuję do bębna 1/4 szklanki i nastawiam ciemne pranie. Moje czarne rzeczy od lat są jak nowe, a kolor nie blaknie. Pranie ciemnych ubrań

Kiedy storczyk marnieje, obieram 1 i wkładam do doniczki. Po kilku dniach roślina odżywa i rośnie jak szalona. Sposób na uratowanie storczyka

To warto wiedzieć

Wsypuję do bębna 1/4 szklanki i nastawiam ciemne pranie. Moje czarne rzeczy są jak nowe

Wiele osób zastanawia się, jak prać czarne ubrania, aby nie straciły intensywności swojego koloru. Z czasem czarne tkaniny blakną i przestają wyglądać tak efektownie, jak tuż po zakupie. Oczywiście przestrzegając kilku podstawowych zasad prania ciemnych rzeczy w pralce, można skutecznie chronić tkaniny i ich kolor. Ja, zanim nastawie pranie czarnych rzeczy, zawsze wsypuję do bębna 1/4 szklanki soli. Sól znakomicie chroni i przywraca intensywny kolor wyblakniętym ubraniom. Dzięki temu moje rzeczy bez długie lata wyglądają jak nowe. Oczywiście do szuflady w pralce wlewamy płyn do prania i nastawiamy odpowiedni program. A jakich zasad trzeba się trzymać podczas prania czarnych ubrań w pralce?

Jak prać ciemne rzeczy żeby nie blakły?

Chcąc ochronić swoje ciemne rzeczy przed utratą koloru należy przestrzegać kilku zasad prania w pralce. Oto one:

Posegreguj ubrania kolorystycznie. Oddziel jasne i kolorowe rzeczy (koszulki, spodnie, bluzy) od ciemnych. Bieliznę odkładaj na oddzielną kupkę. Ubrania przekręć na lewą stronę. Wrzuć swoje ciemne rzeczy do bębna i go zamknij. Do komory w szufladzie z numerem 2 wsyp proszek do prania lub płyn do czarnego. Miejsce na płyn do płukania znajduje się w środkowej komorze. Włącz pralkę i wybierz program do prania bawełny lub syntetyków - w zależności, jakie rzeczy pierzesz oraz jakie programy posiada twoje urządzenie. Możesz również ustawić ręcznie temperaturę prania na 40 stopni i ilość obrotów maksymalnie 1000/min..

