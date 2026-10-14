Wszystko dla psa i kota - Max & Mila’s World w Lidl Polska

Katarzyna Kustra
Katarzyna Kustra
Materiały prasowe
2026-10-14 16:08

Poczucie szczęścia u pupila kryje się w codziennych drobiazgach. Smaczny posiłek, wygodne miejsce do odpoczynku, wspólna zabawa czy spacer bez pośpiechu - to właśnie takie chwile budują wyjątkową więź między zwierzęciem, a jego opiekunem. W tym tygodniu, w sklepach Lidl Polska oraz online na lidl.pl pojawiła się nowa oferta pełna produktów, które pomogą zadbać o potrzeby czworonożnych przyjaciół!

Pies i kot leżą wtuleni w siebie na kocu. O produktach dla pupili w Lidl Polska przeczytasz na SE.
Autor: Redakcja Informacyjna AI/ Wygenerowane przez AI Na jasnoszarym, teksturowanym kocu leżą obok siebie pies i kot, rozgrzewani promieniami słońca padającymi z prawego górnego rogu. Pies o brązowo-białej sierści ma głowę opartą na przednich łapach, a jego oczy są lekko przymknięte. Obok niego, nieco z przodu, leży pręgowany kot o białej piersi i zielonych oczach, z białymi wąsami. Obaj wyglądają na zrelaksowanych, z tłem w odcieniach beżu i szarości.
  • Lidl prezentuje "Max & Mila's World" – nową linię zdrowych karm bez sztucznych dodatków i akcesoriów dla Twojego pupila.
  • Z aplikacją Lidl Plus zgarnij 50% na drugi produkt karmy oraz atrakcyjne zniżki na legowiska, smycze i inne niezbędne wyposażenie.
  • Nie przegap: zarejestruj pupila w Lidl Plus, odbierz pluszaka za 1 zł i odblokuj ekskluzywne oferty dla jego pełnego dobrostanu!

Zdrowie i smak, które pokocha każdy pupil

Podstawą dobrego samopoczucia czworonoga jest odpowiednio dobrana karma, która łączy wysoką jakość z pysznym smakiem. W obecnej ofercie wszystkie karmy Max & Mila's World dostaniemy 50% taniej na drugi, tańszy produkt, z aplikacją Lidl Plus! Produkty tej marki nie zawierają dodatku cukru ani sztucznych barwników, a ich receptury zostały opracowane w zgodnie z normami FEDIAF (Europejska Federacja Przemysłu Karm dla Zwierząt Domowych). Niezależnie od tego, czy w domu biega pełen energii pies, ciekawski kot, czy prawdziwy smakosz, każdy znajdzie coś dla siebie. W ofercie dostępne będą różnorodne propozycje - od suchej karmy, przez delikatne musy i pasztety, aż po mokrą karmę oraz przysmaki.

Wygoda i bezpieczeństwo na czterech łapach

Komfort pupila to nie tylko odpowiednia karma, lecz także akcesoria, które ułatwiają codzienną opiekę i sprawiają, że wspólna przestrzeń staje się jeszcze bardziej przyjazna. W obecnej ofercie znajdziemy wszystko co przyda się czworonożnym domownikom. Wśród propozycji dostępne będą: miska 850 ml, zestaw 2 misek 200 ml, mata pod miski lub mata do lizania Max & Mila's World (12,99 zł/szt./zestaw; także online na lidl.pl), a także przystosowana do mycia w zmywarce miska lub zestaw misek dla pupila Max & Mila’s World (20% taniej z kuponem w aplikacji Lidl Plus: 15,99 zł/szt./zestaw; tylko online na lidl.pl). Dzięki różnorodności produktów można łatwo dopasować je do potrzeb swojego pupila. Aby zapewnić bezpieczeństwo na spacerach, warto wyposażyć się w smycz z mechanizem zwijającym Max & Mila's World (29,99 zł/szt.; także online na lidl.pl). Odblaskowe elementy pomogą zwiększyć widoczność podczas jesiennych spacerów po zmroku. Do kompletu warto dobrać miękkie szelki dla psa Max & Mila's World (20% taniej z aplikacją Lidl Plus: 15,99 zł/szt. z kuponem w aplikacji Lidl Plus; tylko online na lidl.pl).

Po aktywnym dniu przychodzi czas na zasłużony odpoczynek! Miękkie legowisko dla pupila Max & Mila’s World (29,99 zł/szt.), zapewni czworonogowi przytulne miejsce na drzemkę. Z kolei koci domownicy z pewnością docenią drapak dla kota Max & Mila’s World (40% taniej z kuponem w aplikacji Lidl Plus: 41,99 zł/szt.; tylko online na lidl.pl), który zachęci do aktywności i pozwoli zaspokoić naturalną potrzebę drapania. W ofercie znalazły się również schodki dla zwierząt z jaskinią Max & Mila’s World (20 zł taniej z kuponem w aplikacji Lidl Plus: 69,99 zł/szt.; tylko online na lidl.pl), które mogą ułatwić mniejszym, starszym lub mającym trudności z poruszaniem się pupilom wchodzenie na kanapę czy łóżko.

Odbierz prezent za 1 zł!

Lidl Polska przygotował wyjątkową niespodziankę! Wystarczy zarejestrować swojego pupila w aplikacji Lidl Plus, aby odebrać uroczego pluszaka dla psa lub kota za symboliczną złotówkę. Zabawki cieszą się ogromnym zainteresowaniem, dlatego na bieżąco uzupełniamy zapasy – w sklepach wkrótce pojawią się kolejne dostawy pluszaków - do odebrania jest piesek Max lub kotka Mila. Co więcej, rejestracja pupila w Lidl Plus otwiera dostęp do dodatkowych zniżek i ofert specjalnych na produkty dla zwierząt.

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