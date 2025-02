“Wybierz swoją paczkę”, czyli Bitwa Smaków Lay’s

Rozpuść 4 łyżki tego w 4 litrach wody i podlewaj tuje do lipca. Żywopłot zazieleni się niczym zazdrośni sąsiedzi. Nawóz, który pobudza tuje do wzrostu po zimie

Paczka Lay’s od lat towarzyszy rozmaitym okazjom – od spotkań rodzinnych, przez oglądanie filmów, po emocjonujące rozgrywki przy planszówkach. Poprzez najnowszą kampanię marka chce, poprzez wspólną zabawę, połączyć różne pokolenia. Do udziału w akcji zostali zaproszeni Maciej Musiał, Krzysztof Ibisz oraz HiHania. Każdy z nich pełni rolę ambasadora jednego ze smaków. Gwiazdy zachęcają swoich fanów do głosowania na smak, który najbardziej przypadł im do gustu. Dobór ambasadorów ma na celu dotarcie do szerokiej grupy wiekowej i zaangażowanie każdego do wybrania swojej ulubionej paczki.

- To wyjątkowa kampania nie tylko z powodu mechanizmu oraz udziału gwiazd. Poprzez „Bitwę Smaków” rozszerzamy ofertę, ale przede wszystkim angażujemy konsumentów w kreowanie historii naszej marki. Chcemy być bliżej miłośników Lay’s, dając im możliwość decydowania o przyszłości naszych smaków – mówi Julia Pryimak, senior brand managerka Lay’s.

Głosowanie rozpoczyna się 3 lutego i potrwa do 6 kwietnia 2025 roku. Aby wziąć w nim udział należy zeskanować kod QR z promocyjnej paczki, który przekieruje do platformy JOY PepsiCo, gdzie można oddać głos na wybrany przez siebie smak. Ponadto, marka organizuje konkurs, w którym można wygrać atrakcyjne nagrody: vouchery na wakacje, smartfony oraz kartony ulubionych chipsów Lay’s. Aby mieć szansę na wygraną wystarczy zagłosować na jeden z trzech smaków i odpowiedzieć na pytanie konkursowe.

Kampania jest realizowana w różnych kanałach komunikacji – od telewizji po media społecznościowe. Dodatkowo, na interaktywnym muralu przy ulicy Chmielnej w centrum Warszawy będzie można obserwować wynik głosowania w czasie rzeczywistym, a także oddać głos na ulubiony smak.

Za opracowanie strategii komunikacji oraz stworzenie idei kreatywnej odpowiada agencja Sips & Bites ze wsparciem lokalnym agencji Cut The Mustard. Działania konkursowe realizuje agencja reklamowa Avanti, natomiast strategia mediowa, planowanie oraz zakup mediów zostały powierzone Zenith Polska.