Wydaj 30 zł i pozbądź sie mchu z kostku brukowej. Szpetny mech przestanie porastać szczeliny, a ty nie będziesz obawiać się wywrotki. Sposób na mech nakostce brukowej

Mech na kostce brukowej to nie tylko problem estetyczny, ale realne zagrożenie poślizgnięciem i uszkodzeniem nawierzchni.

Zamiast męczącego wyrywania, sięgnij po specjalną szczotkę, która szybko usunie porosty i chwasty ze szczelin.

Odkryj, jak zaskakująco prosta metoda z użyciem zwykłej szkolnej kredy raz na zawsze zmieni odczyn gleby, eliminując mech!

Ekspresowy sposób na mech na kostce brukowej

Mech na kostce brukowej stanowi zagrożenie. Jego śliska powierzchnia może przyczyniać się do poślizgnięć i niebezpiecznych wypadków. Dodatkowo mech na kostce brukowej prowadzi do niewielkich pięknieć bruku, co może skutkować zniszczeniem podłoża. O ile mech w ekosystemie jest potrzebny, to tyle ten, który rozrasta się na kostce brukowej najlepiej jak najszybciej wyeliminować. Wiele osób usuwanie mchu z kostki brukowej zaczyna od ręcznego wyrywania porostów. Jest to męcząca czynność i czasochłonna czynność. O wiele lepiej poradzi sobie profesjonalna szczotka do czyszczenia kostki brukowej. Kupisz ja praktycznie w każdym sklepie ogrodniczym lub budowlanych, a koszt około 30 zł.

Szczotka do czyszczenia kostki brukowej wyrywa mech spomiędzy szczelin bez konieczności schylania się. Po skończonym zabiegu wystarczy jedynie zebrać wyrwany mech i gotowe. Wraz z mchem wyrwie ona także chwasty i inne niepodążenie rośliny. Dodatkowo szczotka od czyszczenia kostki brukowej świetnie sprawdzi się do usuwania niektórych zabrudzeń z bruku.

Co zrobić, aby mech nie porastał na kostce brukowej?

Jedną z najczęstrzych przyczyn pojawienia się mchu na kostce brukowej jest wilgoć i ciemność. Mech uwielbia takie warunki i będzie się w nich szybko rozrastać. Aby ograniczyć rozrost mchu warto zadbać o odpowiednie nasłonecznienie i wysuszenie. Świetnym sposobem na pozbycie się mchu jest także zwykła szkolna kreda. Mech najczęściej wyrasta z kwaśnej gleby. Aby ograniczyć jego porost wystarczy zmienić odczyn gleby za bardziej zasadowy. To właśnie robi kreda. Wapniowanie pozwala na zmianę pH ziemi z kwaśnego na zasadowe. Wystarczy, że kupisz zapas kredy szkolnej i ją pokruszysz. Rozsyp kredę po kostce brukowej i zalej niewielką ilością wody. W ten sposób zmienisz odczyn gleby na zasadowy i mech przestanie bujnie rosnąć.

6