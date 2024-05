Wyjątkowe atrakcje na Dzień Dziecka w Warszawie. Weekend Dziecka w Fabryce Norblina

Dzień Dziecka to wyjątkowa okazja, aby świętować radość i beztroskę dzieciństwa. To czas, kiedy dorośli mogą pokazać dzieciom, jak bardzo są dla nich ważne, ale też sami mogą cofnąć się do najmłodszych lat. Dzień Dziecka to przede wszystkim dzień pełen uśmiechu i niezapomnianych wrażeń i taki też będzie cały dziecięcy weekend w Fabryce Norblina. W planach jest mnóstwo atrakcji, które zapewnią dobrą zabawę i niezapomniany wspólny czas!

Dzień Dziecka w Fabryce Norblina

W sobotę i niedzielę, od godziny 12:00 do 16:00, rodziny będą miały okazję do wspólnej zabawy zapewnionej przez animatorów Smart Kids Planet oraz możliwość wzięcia udziału w Weekendzie Mądrych Zabawek, na którym przetestują zabawki topowych marek od Smart Kids Store - to wszystko w Budynku Plater na poziomie -1. Muzeum Fabryki Norblina, a konkretnie muzealny przewodnik – aktor, który wciela się w rolę dawnego właściciela zakładów, Teodora Wernera, przygotuje specjalne animacje i zagadki. Będzie także możliwość wykonania rodzinnych zdjęć w formie pamiątkowych magnesów. Art Box Experience zaprasza na darmowe zwiedzanie wystawy „Frida Kahlo. Życie Ikony.” każdego niepełnoletniego gościa Fabryki Norblina. Wystarczy pokazać dokument potwierdzający wiek. Oba dni zakończą się koncertem muzyki filmowej dla dzieci – w sobotę wystąpią Weronika Bochat-Piotrowska - znana z polskiej wersji disneyowskiego filmu „Vaiana”, śpiewak i aktor, Tomasz Steciuk oraz kompozytor muzyki teatralnej i filmowej, Marcin Nagnajewicz. W niedzielę zagra Taraska z zespołem – początek obydwu koncertów o godzinie 17:00. A to nadal nie koniec niespodzianek! Kolejną są darmowe przejazdy na karuzeli dla dzieci przez cały weekend i szalona zabawa na zjeżdżalni.

Dzień Dziecka to idealny moment na to pyszne otwarcie – 1 czerwca powita gości nowy koncept gastronomiczny. Chocobon to kraina, w której najważniejsza jest czekolada, czyli coś co dzieci – i nie tylko – kochają najbardziej. W menu domu słodkości znajdą się naleśniki, gofry, pancakes, brownies, mrożone niespodzianki z autentycznym włoskim lodem oraz pyszne milkshake’i, słodkie napoje gorące i wyborne kawy. Chocobon zaprasza na poziom -1 budynku Plater w godzinach 10:00 – 22:00.

W ten szczególny weekend w kompleksie odbywać się będą także wyjątkowe wydarzenia towarzyszące. Rodzinne oprowadzania po wystawie Fridy Kahlo, skierowane do dzieci w wieku 5-12 lat, pozwolą młodym uczestnikom na interaktywne poznawanie życia i twórczości słynnej artystki. Tajemnice Niebieskiego Domu, bogactwo meksykańskiej kultury oraz inspirujące dzieła Kahlo staną się dostępne dla najmłodszych w formie pełnej animacji wycieczki. Dla dorosłych przewidziano otwarte oprowadzania „Poznaj Fridę”, które zagłębią w niezwykłe życie i surrealistyczną sztukę malarki. Jej autoportrety, będące odzwierciedleniem osobistych doświadczeń, otworzą drzwi do świata pełnego symboli i emocji. Czas trwania każdego zwiedzania to około 60 minut.

Atrakcje i aktywności na obydwa dni

bajkowe stroje SOUZA, które pozwolą dzieciom zamienić się w ulubione postacie z bajek;

smart łamigłówki SMART GAMES, które dostarczą wyzwań umysłowych dla całej rodziny;

magnetyczne klocki MAGNATILES i układanki Magnetibook JANOD rozbudzą kreatywność, a drewniane zabawki LITTLE DUTCH pozwolą na wcielenie się w różne role;

tor przeszkód z hulajnogami MICRO dostarczy zdrowego ruchu, a pokazy naukowe od BUKI (o godzinie 13:30 i 15:30) połączą naukę z zabawą;

zabawa z Edukacyjnym Króliczkiem Alilo, który potrafi odtwarzać dźwięki, bajki, a nawet własne nagrania głosowe;

Yamaha Smart Pianist - każdy może czerpać więcej radości z gry na pianinie dzięki aplikacji Smart Pianist. To dedykowana aplikacja na urządzenia przenośne, jak tablet, iPad, która zapewnia dodatkowe funkcje związane z zarządzaniem instrumentem i muzyką po podłączeniu do kompatybilnego instrumentu Yamaha,

kolorowe tatuaże DJECO,

rodzinne zdjęcia ze Smart Photolab w formie pamiątkowych magnesów,

drewniane medale od Smart Kids Planet i galaktyka w słoiku będą idealną pamiątką tych radosnych chwil;

OPROWADZANIA RODZINNE po wystawie dostosowane dla dzieci w wieku 5-12 lat, z elementami animacji. Meksykański dom Fridy Kahlo, słynny Niebieski dom (Casa Azul) kryje wiele tajemnic. Dzika przyroda Meksyku, bajecznie kolorowe stroje ludowe, ceremoniały i jej pełne kolorów obrazy - podczas rodzinnego oprowadzania z przewodnikiem poznamy codzienność najsławniejszej artystki Meksyku. Czas trwania: ok. 60 minut. Bilety do kupienia na stronie: https://www.ticketmaster.pl/artist/frida-kahlo-zycie-ikony-biografia-immersyjna-bilety/1230493

POZNAJ FRIDĘ. OTWARTE OPROWADZANIA DLA PUBLICZNOŚCI(dorośli). Frida Kahlo to jedna z najbardziej rozpoznawalnych artystek XX wieku. W Meksyku jest ikoną, na całym świecie jej niezwykłe, pełne nieszczęść i przełomowych wydarzeń życie stanowi fascynację i inspirację dla miłośników sztuki. Uchodzi za jedną z czołowych twórczyń surrealizmu i sztuki naiwnej. Kluczem do interpretacji jej słynnych autoportretów jest jej biografia. Przyjdź na wystawę i dołącz do otwartych oprowadzań z naszymi przewodnikami. Taka forma zwiedzania pozwoli poszerzyć wiedzę o życiu i twórczości Fridy Kahlo. Czas trwania: ok. 60 minut. Bilety do kupienia na stronie: https://www.ticketmaster.pl/artist/frida-kahlo-zycie-ikony-biografia-immersyjna-bilety/1230493

Serdecznie zapraszamy do wspólnego świętowania i odkrywania magii Dnia Dziecka w przestrzeniach Fabryki Norblina. W ten weekend z pewnością każdy poczuje się wyjątkowo.

Polecany artykuł: 5 zjawiskowych pomysłów na prezent na Dzień Matki